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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين علاجتين استهدفا توقيع الكشف الطبي على عدد (512) مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة الغربية.

جهود تضامن الغربية 

وجاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية


يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بعلاج المرضى الغير قادرين من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توجيهات دعم الأسر والعائلات


وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان الدعم شمل المرضى غير القادرين والأولى بالرعاية بعزبة المنسي وقرية خرسيت بمركز طنطا، وقرية بلكيم بمركز  السنطة، وقريتى الجابرية وكفر العبايدة بمركز المحلة الكبري، وقرية بلشاي بمركز كفر الزيات.
من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .
موضحًا ان القوافل الطبية تضمنت اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

جهود إنسانية 


وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات قوافل علاجية تضامن الغربية اورمان

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