الرئيس السيسي: نثمن تصريحات ترامب حول سد النهضة ونؤمن بقدرته على حل المشكلات المعقدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تثمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأكد الرئيس السيسي، في تدوينه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر تؤكد ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والأمن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا”.

وتابع الرئيس، في تدوينته “تقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة، وتجدد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم”.