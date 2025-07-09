قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل طائرة مسيرة
فضيحة جديدة تهزّ إسرائيل..اعتداء جنسي داخل جيش الاحتلال
زينة عامر وچنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث
وزارة الاتصالات : تصريحات الوزير تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها
وزيرا التضامن والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا
وزير الاستثمار يدعو لحوار مجتمعي لتطوير أداء مشروعات المناطق الحرة
ماذا يحدث بعد قراءة أذكار المساء؟.. 16 دعاء مكتوبا تفتح لك أبواب الخير
الاتفاق تم.. موعد وصول خيسوس السعودية لتدريب النصر
استعادة تدريجية للخدمات.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حريق سنترال رمسيس وتداعياته
كأس العالم على الطريقة الأمريكية .. ترامب بين ملاعب الكرة وسياسات الإقصاء | تقرير
مقتل عامل إسرائيلي وانتحار آخر| تفاصيل
تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار
ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة، عن الشروط والضوابط الجديدة المنظمة لموسم عمرة 1447 هـ / 2025 م، والتي تشمل حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الصارمة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية من جانب بعض الشركات السياحية أو الوسطاء.

وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار التحديث المستمر لمنظومة العمرة، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، وبما يضمن تحسين تجربة المعتمر وتعزيز الرقابة على الشركات المنظمة للرحلات.

التسجيل الإلكتروني المسبق إلزامي للجميع

أحد أبرز شروط العمرة الجديدة للمصريين في 2025 هو إلزامية التسجيل الإلكتروني المسبق من خلال بوابة العمرة المصرية قبل إجراء أي حجز. 

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن المعتمر يسافر عبر شركة معتمدة من الدولة، ويتيح توثيق بياناته ومراجعة برنامج الرحلة بدقة، مما يمنع حدوث أي تلاعب أو تجاوزات في البرامج المقدمة.

التعامل مع الشركات السياحية المرخصة فقط

شددت وزارة السياحة على منع التعامل مع سماسرة أو وسطاء غير مرخصين، حيث أصبح لزامًا على المواطنين الحجز فقط عبر شركات السياحة المعتمدة والمُسجلة على بوابة العمرة المصرية الرسمية، حفاظًا على حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات المتفق عليها.

صلاحية جواز السفر وموانع السفر

أكدت الوزارة على ضرورة امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر، وأن يكون خاليًا من أي ملاحظات قد تعيق دخول المملكة العربية السعودية. 

كما شددت على منع سفر من لديهم موانع قانونية أو من سبق تخلفهم عن العودة من رحلات عمرة سابقة.

الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة

يسمح بالسفر لأداء العمرة لمن تجاوز عمره 12 عامًا، مع ضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر للفئة العمرية بين 12 و18 عامًا.

 كما يتم استبعاد من لديهم حالات صحية حرجة أو أمراض مزمنة غير مستقرة.

شهادة صحية وتطعيمات إلزامية

تتطلب شروط العمرة الجديدة تقديم شهادة صحية سارية تشمل تطعيمات ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، إلى جانب أي متطلبات صحية إضافية تحددها السلطات السعودية تبعًا للوضع الوبائي العالمي.

التأمين الصحي الإجباري شرط أساسي

فرضت الدولة التأمين الصحي الإجباري على جميع المعتمرين المصريين، ويغطي هذا التأمين مجموعة من المخاطر من بينها العلاج، والحجر الصحي، وحوادث السفر، وفقدان الأمتعة، مما يعزز الحماية للمواطنين أثناء فترة السفر والإقامة.

الالتزام بمواعيد السفر والعودة

منعت وزارة السياحة أي تغيير في مواعيد تذاكر الطيران، وأكدت أن التذاكر يجب أن تكون ذهابًا وعودة وفق البرنامج الموثق، لتفادي حالات التخلف عن العودة أو الإقامة غير الشرعية في المملكة.

فئات ممنوعة من العمرة

كشفت الجهات المختصة أن هناك فئات تم منعها من أداء العمرة في 2025، وهم:

أصحاب الأمراض الحرجة أو الحالات الصحية غير المستقرة

من صدرت بحقهم أحكام قانونية تمنع السفر

من سبق تخلفهم عن العودة في رحلات عمرة سابقة

تعليمات جديدة صارمة لشركات السياحة

فرضت وزارة السياحة والآثار ضوابط جديدة على شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة، من أبرزها:

الالتزام التام بأسعار البرامج المُسجلة على بوابة العمرة

توفير مشرفين متخصصين لكل مجموعة من المعتمرين

إتاحة وسيلة تواصل مباشرة بين المعتمر والوزارة لتقديم الشكاوى

منع تنفيذ أي برنامج غير موثق إلكترونيًا

كما حذرت الوزارة من أنها ستُجري حملات تفتيش مفاجئة على الشركات، وستُعاقب أي مخالف بوقف النشاط أو الشطب النهائي من سجلات الشركات المعتمدة.

موعد انطلاق موسم عمرة 2025 في مصر

أعلنت وزارة السياحة أن موسم عمرة 1447 هـ / 2025 م يبدأ في شهر المحرم 1447 هـ، والموافق تقريبًا منتصف يوليو 2025. 

ومن المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر، وتستمر حتى شهر رمضان المقبل، بحسب الطاقة الاستيعابية التي تحددها السعودية.

بوابة العمرة المصرية.. المنصة الرسمية الوحيدة

أكدت الوزارة أن بوابة العمرة المصرية أصبحت الجهة الرسمية الوحيدة لتوثيق برامج العمرة، والتحقق من قانونية الشركات، ومتابعة حالة الحجز والتأشيرة، وتفاصيل الرحلة. https://umrah.eg/ 

وتوفر البوابة العديد من الخدمات، منها:

الاستعلام عن موقف الحجز

تحميل تفاصيل البرنامج والسكن

تقديم شكاوى إلكترونية

معرفة تقييمات شركات السياحة

أسعار رحلات عمرة 1447 هـ تبدأ من 32 ألف جنيه

أعلنت شركات السياحة عن باقات لرحلات العمرة بأسعار تبدأ من 32 ألف جنيه، مع إمكانية الحجز عبر البوابة الرسمية وفق الإجراءات المحددة، وتختلف الأسعار حسب مدة البرنامج وجودة الإقامة والخدمات المصاحبة.

 

شروط العمرة الجديدة شروط العمرة الجديدة للمصريين شروط العمرة الجديدة للمصريين في 2025 السياحة الشروط والضوابط الجديدة المنظمة لموسم عمرة 1447 هـ 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

التخطيط: نتابع مع الأوروبي لإعادة الإعمار الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات

البورصة المصرية

البورصة تربح مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

جانب من الاجتماع

برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء

بالصور

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد