تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة، عن الشروط والضوابط الجديدة المنظمة لموسم عمرة 1447 هـ / 2025 م، والتي تشمل حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الصارمة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية من جانب بعض الشركات السياحية أو الوسطاء.

وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار التحديث المستمر لمنظومة العمرة، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، وبما يضمن تحسين تجربة المعتمر وتعزيز الرقابة على الشركات المنظمة للرحلات.

التسجيل الإلكتروني المسبق إلزامي للجميع

أحد أبرز شروط العمرة الجديدة للمصريين في 2025 هو إلزامية التسجيل الإلكتروني المسبق من خلال بوابة العمرة المصرية قبل إجراء أي حجز.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن المعتمر يسافر عبر شركة معتمدة من الدولة، ويتيح توثيق بياناته ومراجعة برنامج الرحلة بدقة، مما يمنع حدوث أي تلاعب أو تجاوزات في البرامج المقدمة.

التعامل مع الشركات السياحية المرخصة فقط

شددت وزارة السياحة على منع التعامل مع سماسرة أو وسطاء غير مرخصين، حيث أصبح لزامًا على المواطنين الحجز فقط عبر شركات السياحة المعتمدة والمُسجلة على بوابة العمرة المصرية الرسمية، حفاظًا على حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات المتفق عليها.

صلاحية جواز السفر وموانع السفر

أكدت الوزارة على ضرورة امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر، وأن يكون خاليًا من أي ملاحظات قد تعيق دخول المملكة العربية السعودية.

كما شددت على منع سفر من لديهم موانع قانونية أو من سبق تخلفهم عن العودة من رحلات عمرة سابقة.

الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة

يسمح بالسفر لأداء العمرة لمن تجاوز عمره 12 عامًا، مع ضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر للفئة العمرية بين 12 و18 عامًا.

كما يتم استبعاد من لديهم حالات صحية حرجة أو أمراض مزمنة غير مستقرة.

شهادة صحية وتطعيمات إلزامية

تتطلب شروط العمرة الجديدة تقديم شهادة صحية سارية تشمل تطعيمات ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، إلى جانب أي متطلبات صحية إضافية تحددها السلطات السعودية تبعًا للوضع الوبائي العالمي.

التأمين الصحي الإجباري شرط أساسي

فرضت الدولة التأمين الصحي الإجباري على جميع المعتمرين المصريين، ويغطي هذا التأمين مجموعة من المخاطر من بينها العلاج، والحجر الصحي، وحوادث السفر، وفقدان الأمتعة، مما يعزز الحماية للمواطنين أثناء فترة السفر والإقامة.

الالتزام بمواعيد السفر والعودة

منعت وزارة السياحة أي تغيير في مواعيد تذاكر الطيران، وأكدت أن التذاكر يجب أن تكون ذهابًا وعودة وفق البرنامج الموثق، لتفادي حالات التخلف عن العودة أو الإقامة غير الشرعية في المملكة.

فئات ممنوعة من العمرة

كشفت الجهات المختصة أن هناك فئات تم منعها من أداء العمرة في 2025، وهم:

أصحاب الأمراض الحرجة أو الحالات الصحية غير المستقرة

من صدرت بحقهم أحكام قانونية تمنع السفر

من سبق تخلفهم عن العودة في رحلات عمرة سابقة

تعليمات جديدة صارمة لشركات السياحة

فرضت وزارة السياحة والآثار ضوابط جديدة على شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة، من أبرزها:

الالتزام التام بأسعار البرامج المُسجلة على بوابة العمرة

توفير مشرفين متخصصين لكل مجموعة من المعتمرين

إتاحة وسيلة تواصل مباشرة بين المعتمر والوزارة لتقديم الشكاوى

منع تنفيذ أي برنامج غير موثق إلكترونيًا

كما حذرت الوزارة من أنها ستُجري حملات تفتيش مفاجئة على الشركات، وستُعاقب أي مخالف بوقف النشاط أو الشطب النهائي من سجلات الشركات المعتمدة.

موعد انطلاق موسم عمرة 2025 في مصر

أعلنت وزارة السياحة أن موسم عمرة 1447 هـ / 2025 م يبدأ في شهر المحرم 1447 هـ، والموافق تقريبًا منتصف يوليو 2025.

ومن المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر، وتستمر حتى شهر رمضان المقبل، بحسب الطاقة الاستيعابية التي تحددها السعودية.

بوابة العمرة المصرية.. المنصة الرسمية الوحيدة

أكدت الوزارة أن بوابة العمرة المصرية أصبحت الجهة الرسمية الوحيدة لتوثيق برامج العمرة، والتحقق من قانونية الشركات، ومتابعة حالة الحجز والتأشيرة، وتفاصيل الرحلة. https://umrah.eg/

وتوفر البوابة العديد من الخدمات، منها:

الاستعلام عن موقف الحجز

تحميل تفاصيل البرنامج والسكن

تقديم شكاوى إلكترونية

معرفة تقييمات شركات السياحة

أسعار رحلات عمرة 1447 هـ تبدأ من 32 ألف جنيه

أعلنت شركات السياحة عن باقات لرحلات العمرة بأسعار تبدأ من 32 ألف جنيه، مع إمكانية الحجز عبر البوابة الرسمية وفق الإجراءات المحددة، وتختلف الأسعار حسب مدة البرنامج وجودة الإقامة والخدمات المصاحبة.