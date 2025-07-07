قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العمرة 2025 .. تبدأ بـ 22 ألف جنيه
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها
حكم صيام شهر المحرم كاملًا.. الأفضل بعد رمضان
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
قدرات جديدة لشاحنة رام 2500 موديل 2026.. بقوة 430 حصانا
فرص عمل بالأردن.. 15 وظيفة في تربية الدواجن تنتظر الشباب
مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: حلم كنت أتمناه| فيديو
الدفاعات الروسية تسقط 150 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
ما حكم تلاوة المرأة القرآن أمام الرجال الأجانب؟.. دار الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية الراية السوداء ضد الحوثيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار العمرة 2025 .. تبدأ بـ 22 ألف جنيه

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

أسعار العمرة 2025 يبحث عنها كثير من المصريين الراغبين في أداء العمرة لهذا العام، عقب إعلان وزارة السياحة والآثار ضوابط العمرة الجديدة، والتي تسمح لشركات السياحة تنفيذ برامج العمرة.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم هلال، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اسعار العمرة 2025 أصبح متاح الإعلان عنها دون إضافة سعر تذكرة الطيران في التوقيت الراهن، لحين صدور سعرها رسميا .

أسعار العمرة 2025

أوضح الدكتور إبراهيم لـ “صدى البلد”، أن أسعار العمرة 2025 تبدأ من 22 ألف جنيه وفقا للبرنامج والتسكين، حتى 46.500 جنيه دون تذكرة طيران.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن سياسة الأطفال في أسعار العمرة 2025، جاءت كالتالي:

- الرضيع من عمر يوم إلى عامين 9000 جنيه، دون تذكرة طيران.

- الطفل من عامين إلى 12 عاما 13.500 جنيه مصري، دون تذكرة طيران.

وشددا على أن تلقي الأسعار يكون بالجنيه المصري.

وأفاد بأن أي تعاقدات تتم بين المعتمرين وشركات السياحة، كما يجب أن يجهز المعتمر جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الرحلة، و2 صورة شخصية خلفية بيضاء.

يذكر أن ضوابط العمرة، تضمنت:

- حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري.

- التزام الشركة بعمل خطاب الطيران لبرامج العمرة الخاصة بها متضمنا قيمة تذكرة السفر، على أن تقوم شركة الطيران بتأكيده على البوابة المصرية للعمرة، بذات الآليه المتبعة على البوابة في هذا الشان.

- تلتزم شركات السياحة بتسليم تذاكر سفر للمعتمرين قبل التوجه إلى موانئ السفر.

اسعار العمرة 2025 اسعار العمرة العمرة ضوابط العمرة سعر العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

الدائري الإقليمي

عضو بلجنة دراسة إغلاق الإقليمي يكشف مفاجأة حول أسباب الحوادث المتكررة

مها الصغير وأحمد السقا

لأول مرة منذ الانفصال.. أحمد السقا يظهر مع مها الصغير

ترشيحاتنا

الكهرباء

خبير اقتصادي: تم العمل على وجود كميات كبيرة من المازوت لتأمين احتياجات الكهرباء

ادوارد

ماذا قدم للخروج من محنته| ماركو إدوارد يكشف تفاصيل مرض والده بالسرطان

محمود الهباش

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجميع سيدفع الثمن إذا استمر الصراع مع إسرائيل

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد