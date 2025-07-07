أسعار العمرة 2025 .. تبدأ بـ 22 ألف جنيه

أسعار العمرة 2025 يبحث عنها كثير من المصريين الراغبين في أداء العمرة لهذا العام، عقب إعلان وزارة السياحة والآثار ضوابط العمرة الجديدة، والتي تسمح لشركات السياحة تنفيذ برامج العمرة.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم هلال، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اسعار العمرة 2025 أصبح متاح الإعلان عنها دون إضافة سعر تذكرة الطيران في التوقيت الراهن، لحين صدور سعرها رسميا .

أسعار العمرة 2025

أوضح الدكتور إبراهيم لـ “صدى البلد”، أن أسعار العمرة 2025 تبدأ من 22 ألف جنيه وفقا للبرنامج والتسكين، حتى 46.500 جنيه دون تذكرة طيران.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن سياسة الأطفال في أسعار العمرة 2025، جاءت كالتالي:

- الرضيع من عمر يوم إلى عامين 9000 جنيه، دون تذكرة طيران.

- الطفل من عامين إلى 12 عاما 13.500 جنيه مصري، دون تذكرة طيران.

وشددا على أن تلقي الأسعار يكون بالجنيه المصري.

وأفاد بأن أي تعاقدات تتم بين المعتمرين وشركات السياحة، كما يجب أن يجهز المعتمر جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الرحلة، و2 صورة شخصية خلفية بيضاء.

يذكر أن ضوابط العمرة، تضمنت:

- حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري.

- التزام الشركة بعمل خطاب الطيران لبرامج العمرة الخاصة بها متضمنا قيمة تذكرة السفر، على أن تقوم شركة الطيران بتأكيده على البوابة المصرية للعمرة، بذات الآليه المتبعة على البوابة في هذا الشان.

- تلتزم شركات السياحة بتسليم تذاكر سفر للمعتمرين قبل التوجه إلى موانئ السفر.