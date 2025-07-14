قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التعاون المتجدد لتعزيز الشراكة وحل أزمات غزة وليبيا والسودان
مصر والبرتغال: شراكة متجددة ورؤية موحدة لدعم غزة واستقرار الشرق الأوسط
مصر وإسبانيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق جهود دعم قضية فلسطين والاستقرار الاقليمي
عبدالعاطي: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة
ما بين الرفض والقبول.. أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ
هل يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة على غير وضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب
نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي
رسميا.. الأهلي يضم محمد شكري لمدة 5 مواسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

منى أحمد تكتب: إنها مصر

منى أحمد
منى أحمد
منى أحمد

تظل الأمة المصرية هي الفارقة في صمام أمن المنطقة العربية، شاء من شاء و أَبَى من أَبَى  بحكم التجذر التاريخي وعمق الشخصية المصرية صانعة الحضارة.

بحسابات التاريخ لم تستطع دولة أن تصمد شامخة في وجه التحديات الكبرى والنكبات الاحتلالية والأزمات الطاحنة مثلما استطاعت الدولة المصرية.  

فمصر بحضارتها الضاربة في عمق التاريخ لأكثر من 7000  سنة، لم تستطع أي قوة  توافدت عليها مهما كان بأسها أن تكبحها، بل استطاعت مصر بمكوناتها الفريدة أن تمتص كل الثقافات الوافدة المتعاقبة عليها عبر تاريخها ،تستوعبها لتذوب داخل هوامش خصوصيتها المتأصلة. 

مصر الأقوى والأعمق أصالة تـمصر كل جديد  تبتلعه وتهضمه وتفرزه ،مشكلة إياه منتجا مصريا وسطيا صميما ،ولذلك لم تستطع الموجات الاستعمارية التي توالت عليها أن تقهر الهوية المصرية، التي شكلت حائط صد منيع ضد كل من حاول الاقتراب من مفرداتها الوجودية.

 أتفق أغلب من تناولوا الشخصية المصرية علي عمق وتنوع التراث الحضاري للشخصية المصرية ،الذي أضفي عليها نوعا من التفرد وجعلها غير قابلة للاختزال أو القسمة ،مهما كانت قوة الضغط الأمر الذي جعلها تحافظ علي ثوابتها عبر آلاف السنين.

وهو ما أكد عليه دكتور جمال حمدان بمجموعته الأشهر شخصية مصر ،التي تمحور حولها عمله الموسوعي وخلص إلي عبقريتها ،التى استطاعت أن تتخطي فوارقها المتباينة وأهمها العقائدية والعرقية،واستوعبت هذا التعدد في تفاصيلها لتنصهر داخل بوتقة الخصوصية المصرية.

وجاء التنوع ليضفي تفردا علي الهوية المصرية ،فهي ليست إسلامية أو مسيحية فحسب أو فرعونية فقط ، أو متوسطية و أفريقية لا غير، إنما هي خليط من ذلك وذاك.

وأقترب د.لويس عوض من هذه الرؤية ،حيث ذهب إلى أن الهوية المصرية خليط متجانس تكون من مجموعة طبقات ورقائق متتالية ،قاعدتها الفرعونية والتي استندت عليها الحضارات المتتالية يونانية ،رومانية ،وقبطية، ثم إسلامية فعربية فأوربية  ،وقد امتزجت كلها في سبيكة واحدة مختلفة العناصر طيعة التناغم ،ترتكز علي ماض عريق لمصر الفرعونية وكان هذا هو سر أسرار تنوعها الفريد.

بينما استطاعت الهوية المصرية أن تحافظ علي تماسكها وفق رؤية د.طه حسين في كتابه الأبرز مستقبل الثقافة المصرية، بقدرتها علي إعادة إنتاج ذاتها من الداخل.

حيث يرى أن الهوية المصرية ظلت تحافظ علي حريتها دون جمود ،تتشكل وفق معطياتها  دون أن يستطيع أحد تشكيلها عنوة أو قهرا ،فهذا الأصيل وفق رأي عميد الأدب العربي علي مدار حضارته الممتدة لم يتحول من نص مقدس إلي مطية.

أما د.ميلاد حنا فذهب في كتابه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، إلي أن تنوع انتماءات الشخصية المصرية جعل لها سحرا خاصا وتميزا استثنائيًا،وهو تنوع جمع بين التاريخ والجغرافيا وبين الزمان والمكان.

فعلي مدار التاريخ تعاقبت عليها أربع حضارات ،لكن ظل الانتماء الأصيل للحضارة الفرعونية الأم ،هو الحاضنة لكل ما تلاها من حضارات.

وكان التعدد العقائدي ملمحا أخر أكثر تمبيزا في الحالة المصرية، تنوع بين القبطي والإسلامي ولكنه تشكل وفقا للهوية والهوي المصري.

واﻷﻋﻤدة اﻟﺴﺒﻌﺔ كما يري د.حنا ﻤوﺠودة داﺨﻝ ﻛﻝ منا ﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، تختلف باختلاف الرؤي والاﻨﺘﻤﺎءات فلكل منا خاصته المتفردة ،وانتمائه الديني والأيدلوجي الذي قد يقترب كثيرا أو يبتعد قليلا ،بتغير المراحل والنشاة والظروف اﻠﻤﺠتمعية ،لكنها تظل في أطر مشتركة حاضنة لكل هذة التباينات والمقاربات.

الأعمدة السبعة قد لاتتساوي بذات القدر،لكنها تظل ﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ التركيبة الجينية ﻟﻛﻝ ﻤﺼرى مكونة للهوية المصرية التي لخصت عبقرية الشخصية المصرية التي تقبع داخل حدود الدولة المحورية عمود الخيمة في البعد الجغرافي والإقليمي.

الأمة المصرية المنطقة العربية الشخصية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عبد الله السعيد في مران الفريق

شوبير ومحمد عمارة

تراشق ناري ورسائل منتصف الليل.. تفاصيل خناقة شوبير ومحمد عمارة

محمد صبحي

بيراميدز يريد ضم محمد صبحي ومصطفى شلبي

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد