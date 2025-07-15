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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية تطلق شارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أطلق المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شارة بدء إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة والمقامة تحت شعار ( من أول يوم معاك ) وذلك للعام الثالث على التوالي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم المشورة الصحية بالمجان وذلك من مركز طبي النحال بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة أية عبدالهادي منسق المبادرة الرئاسية، والدكتورة رضوى محمود مديرة إدارة الزقازيق الصحية، والدكتورة دعاء محمد مديرة المركز.

أكد محافظ الشرقية أن المبادرات التوعوية والصحية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتطلقها وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض، مؤكداً على جاهزية المحافظة بمراكزها ومدنها ووحداتها المحلية لإطلاق المرحلة الثالثة من حملة 100 يوم صحة مع توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الفحص التابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة كخدمات تنظيم الأسرة، ومبادرة الألف يوم الذهبية الخاصة بالطفل، وعيادة طب الأسنان، وعيادة السمنة وتعرف على طبيعة العمل والأجهزة المستخدمة وتابع إجراءات الكشف على المواطنين مشيداً بدور الفرق الطبية والإدارية في إنجاح فعاليات المبادرة الرئاسية على مدار العامين الماضيين . 

كما أوصى المحافظ إدارة المركز الطبي والعاملين من أطباء وأطقم تمريض وإداريين بحسن إستقبال المرضى والمترددين عليه ومواصلة بذل الجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن فعاليات المبادرة بمحافظة الشرقية تستمر على مدار ١٠٠ يوم متواصلة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو ٢٠٢٥، وتقدم خدمات جميع المبادرات الرئاسية ، والتي تشمل "مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رعاية كبار السن، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، ومبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العامة من خلال فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتنقلة، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وتكثيف جهود القوافل الطبية والتوعية المجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة هذا العام تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي من المقرر تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم مشيرا الي وأشار الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها، بما يسهم في تسهيل الحصول على الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف المبادرة .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية جيداً على أعمال المبادرة والتي سيتم من خلالها تكثيف إنتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة "، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة ، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية ، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينة الزقازيق رئيس مركز الزقازيق

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