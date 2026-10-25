أحمد دويدار: لا يهمني انتقال «فتوح» للأهلي .. وهجوم الجماهير عليه مُبرّر

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أن انتقال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، إلى الأهلي لا يمثل أهمية بالنسبة له، مشيرًا إلى أن ما يهمه هو مصلحة نادي الزمالك واستقراره.

وأوضح “دويدار”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن هجوم جماهير الزمالك على فتوح له ما يبرره، في ظل حالة الغضب التي انتابت قطاعًا من الجماهير تجاه اللاعب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكلخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.