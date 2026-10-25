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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماسك يعترف بتشديد الرقابة على خدمة ستارلينك بسبب الجيش الأوكراني

ماسك
ماسك
محمد على

قالت صحف أمريكية إن أوكرانيا قد أعلنت أن نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك Starlink ونسخته العسكرية Starshield قد عادا إلى العمل بشكل طبيعي بعد أكثر من أسبوع من القيود.

 اعترف الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس - الشركة المالكة لخدمة ستارلينك - بأن شركته قد قيدت الخدمة في أوكرانيا، واتهم الجيش الأوكراني بانتهاك شروط الخدمة.

كتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يُسمح قط باستخدام خدمة ستارلينك، وهي خدمة تجارية مدنية، لشن هجمات بطائرات بدون طيار تهدف إلى قتل الناس، ولا ينبغي السماح بذلك".

وأضاف: "لقد انتهك الجيش الأوكراني شروط خدمة ستارلينك واستخدم الخدمة لشن هجمات بطائرات مسيرة بهدف قتل الناس. وقد تم إصلاح هذه الثغرة الأمنية الأسبوع الماضي".

ومع ذلك،  أكد ماسك أن جميع القرارات المتعلقة بمشروع ستارشيلد تخضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة.

تعد ستارشيلد هي النسخة العسكرية من ستارلينك، وتلعب دورًا حاسمًا في اتصالات الجيش الأوكراني وعمليات الطائرات بدون طيار.

من جانبه، رفض خبير التكنولوجيا العسكرية الأوكراني والمستشار الرئاسي سيرجي بيسكريستنوف لاحقاً اتهامات الملياردير إيلون ماسك، مؤكداً أن كييف "تفتقر إلى القدرة التقنية" لاستخدام ستارلينك في هجمات الطائرات بدون طيار متوسطة وبعيدة المدى.

عالم الملياردير إيلون ماسك الجيش الأوكراني ستارلينك هجمات بطائرات بدون طيار عبر الأقمار فرنسا وإسبانيا اعتقال أكثر من 1000 شخص صحف أمريكية قيدت الخدمة في أوكرانيا

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