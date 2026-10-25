جولة الإعادة.. البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لحسم الانتخابات الرئاسية

يعود البرازيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للاختيار بين مرشحين يخوضان حملات انتخابية برؤى مختلفة تماماً عن البلاد، وسط مخاوف متزايدة بشأن الجريمة والفساد وتحول أوسع نحو اليمين بين ناخبي أمريكا اللاتينية.

الانتخابات الرئاسية البرازيلية

دخل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 80 عامًا، الانتخابات الرئاسية هذا الشهر كمرشح مفضل لدى جميع استطلاعات الرأي تقريبا، على أمل الحصول على ولاية رابعة وتمديد مسيرة سياسية شكلت البلاد لأكثر من عقدين، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وبدلاً من ذلك، وجد نفسه في جولة إعادة مع فلافيو بولسونارو ، الابن الأكبر للرئيس السابق جاير بولسونارو، الذي أدى أداؤه الأقوى من المتوقع في الجولة الأولى من التصويت إلى قلب التوقعات رأساً على عقب وتحويل أحد أبرز قادة اليسار في أمريكا اللاتينية إلى المرشح الأقل حظاً في الانتخابات.

يتمثل التحدي الذي يواجه الرجل الثمانيني في تأمين ولاية أخرى بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود، بينما يحاول بولسونارو، البالغ من العمر 45 عامًا، الحفاظ على زخمه الذي حققه في الجولة الأولى ونقله إلى النصر النهائي.

ستكون لنتائج انتخابات يوم الأحد تداعيات تتجاوز حدود البرازيل بكثير. فمع تزايد نفوذ الحكومات اليمينية في أمريكا اللاتينية، قد تحدد جولة الإعادة ما إذا كانت أكبر دولة في المنطقة ستصبح حليفًا لإدارة ترامب ، وذلك في حال تمكن فلافيو من تحقيق ما عجز عنه والده في عام 2022: هزيمة لولا في صناديق الاقتراع.

بحسب المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، حصل بولسونارو على 2.2 مليون صوت أكثر من لولا في الجولة الأولى من التصويت.

ولم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة للفوز من الجولة الأولى، مما أجبر حملتيهما على التنافس على شريحة متضائلة من الناخبين المترددين، في حين تحاولان حشد مؤيديهما في بلد منقسم بشدة حول مستقبله السياسي.

كشفت النتيجة عن نقاط ضعف في حملة لولا لإعادة انتخابه، بدءًا من الإحباط من غلاء المعيشة والجريمة وصولًا إلى صعوبات حشد بعض قواعده الشعبية التقليدية.

كما أظهرت أن حركة جاير بولسونارو لا تزال قوية، حتى مع قضائه عقوبة السجن لمحاولته قلب هزيمته في انتخابات 2022.