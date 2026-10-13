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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرازيل تعزز صادرات الحبوب إلى الصين وتزيد الضغوط على الموردين الأمريكيين

صادرات الحبوب إلى الصين
صادرات الحبوب إلى الصين
أ ش أ

 تسعى البرازيل إلى تعزيز حضورها في سوق الحبوب العلفية الصيني من خلال زيادة شحنات الذرة والذرة الرفيعة والمنتجات الثانوية المستخدمة في الأعلاف.

ووفقًا لبيانات دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن تبلغ واردات الصين من الذرة نحو 6 ملايين طن خلال موسم 2026-2027، في حين تظل الذرة الأمريكية أقل قدرة على المنافسة من حيث التكلفة الإجمالية بعد وصولها إلى وجهتها.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد شحنات الذرة البرازيلية إلى الصين، فيما عادت الأرجنتين أيضًا إلى التجارة التجارية للذرة مع الصين خلال عام 2026، وتؤدي زيادة الإمدادات القادمة من أمريكا الجنوبية إلى فرض ضغوط إضافية على المصدرين الأمريكيين، بحسب ما أوردته شبكة "آر إف دي" الأمريكية.

وتظهر المنافسة بوضوح أكبر في سوق الذرة الرفيعة، إذ استوردت الصين 4.9 مليون طن منها خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بينها 3 ملايين طن من الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تعمل البرازيل على توسيع صادراتها بوتيرة سريعة، وقد تصل شحناتها من الذرة الرفيعة إلى الصين إلى ما بين 2 و3 ملايين طن خلال عام 2026.

وأصبحت البرازيل أيضًا المورد الوحيد للصين من حبوب التقطير المجففة مع المواد القابلة للذوبان حتى الآن خلال عام 2026، ويعني ذلك أن البرازيل توسع حضورها في السوق الصينية، ليس فقط في تجارة الحبوب، بل أيضًا في المنتجات العلفية المصنعة، ما يزيد المنافسة مع الموردين الأمريكيين.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يظل الطلب الصيني على الأعلاف مستقرًا بوجه عام، ما يعني أن المنافسة على الحصة السوقية ستعتمد بصورة متزايدة على الأسعار، والمعاملة الجمركية، وموثوقية الإمدادات.

وتساعد الزيادة في صادرات الذرة والذرة الرفيعة وحبوب التقطير المجففة مع المواد القابلة للذوبان البرازيل على تعزيز موقعها في واحدة من أكبر أسواق الأعلاف في العالم، في وقت تواجه فيه الصادرات الأمريكية منافسة متنامية من موردي أمريكا الجنوبية.

البرازيل سوق الحبوب الصيني

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