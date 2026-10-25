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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة دامية في إثيوبيا.. مقتل 47 مسيحيا أرثوذكسيا وحرق منازلهم بولاية أوروميا

إثيوبيا
إثيوبيا
ناصر السيد

شهدت ولاية أوروميا الإثيوبية أعمال نهب وحرائق استهدفت العديد من المنازل خلال هجوم مروع في مقاطعة شيركا، بمنطقة أرسي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 47 من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.

مذبحة في ولاية أوروميا الإثيوبية

واندلع العنف المروع حوالي الساعة العاشرة مساءً، حيث حاصرت مجموعات مسلحة عائلات المزارعين داخل منازلهم في مختلف أنحاء مناطق بيربو، وتشولي، وسول غونا، قاطعةً جميع طرق الهروب قبل أن تفتح النار وتضرم النيران في المنازل. 

ووفقا لعائلات محلية مفجوعة ومصادر محلية، فإن المهاجمين كانوا من جماعات مسلحة محلية تنشط في منطقة شيركا، إلى جانب عناصر متطرفة تم حشدها من ممر نهر وابي في منطقة بالي المجاورة، وهونكولو وابي، وروبي ديديا. 

وزعم أقارب الضحايا أن المهاجمين نفذوا هجماتهم بدعم ضمني من الهياكل الإدارية المحلية.

تمثل هذه المجزرة الأخيرة تصعيداً مؤلماً في نمط متكرر من العنف الموجه ضد المجتمعات المسيحية الأرثوذكسية في منطقة أرسي ومناطق أوسع من إقليم أوروميا. 

على مدى السنوات الأخيرة، واجهت الأسر الزراعية الضعيفة في هذه المناطق موجات متكررة من الغارات العنيفة وحرق المنازل والمجازر، مما أدى إلى صدمة نفسية في الرعايا الريفية، وتدنيس الكنائس، وتشريد آلاف المؤمنين الذين يعيشون في خوف دائم من الإبادة.

مع التهام النيران لأحياء بأكملها خلال الهجوم، ناشد سكان بلدة غوبيسا، المقر الإداري لشيركا ووريدا، الشرطة المحلية وقوات الأمن التدخل لإنقاذ أحبائهم، إلا أن قوات الأمن بحسب التقارير، وقفت مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء، مدعيةً أنها لم تتلقَ أوامر رسمية بالانتشار. 

وتواجه العائلات الثكلى الآن مهمةً مؤلمةً تتمثل في البحث بين الرماد والأنقاض لدفن موتاها، في حين لا يزال التهديد الأمني ​​الخطير يخيم على المنطقة المنكوبة.

ليلة دامية في إثيوبيا مقتل 47 مسيحيا أرثوذكسيا ولاية أوروميا مذبحة في ولاية أوروميا الإثيوبية

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