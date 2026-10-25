صور.. اعتقالات في برشلونة بعد أعمال نهب وشغب خلال مسيرة ضد الحكومة

اعتقلت السلطات قرابة 100 شخص في برشلونة بعد أن قام محتجون ملثمون شاركوا في مسيرة مناهضة للحكومة بنهب المتاجر وإشعال النيران في مرافق الشوارع حول ساحة كتالونيا المركزية في المدينة.

وقالت وزيرة الداخلية في كتالونيا نوريا بارلون، إن قرابة 25% من المعتقلين من القصر.

وأضافت أنه تم إشعال أكثر من 30 حريقا وتخريب أو نهب 14 متجرا في جزء من المدينة يشتهر بكونه وجهة مفضلة للسياح والمتسوقين .

كانت منشورات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي قد دعت للانضمام إلى حركة "مناهضة للحكومة".

واستخدمت المنشورات أيضا شعار حركة "ليسيه إنديجنيه" التي استخدمت لحشد الطلاب الذين تظاهروا في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتُظهر مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا محاصرين داخل المتاجر، بما في ذلك متجر "إل كورتي إنجليس" بعد أن أغلق أبوابه لمنع النهب.

وأظهرت منشورات أخرى محتجين ملثمين يرتدون ملابس سوداء وهم يركلون نوافذ المتاجر ويفرون بالبضائع، وفي بعض الحالات كان المشاهدون عبر الإنترنت يشجعونهم على ذلك.

وقال رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني، إن أعمال التخريب في المدينة "لن تمر دون عقاب"، بما في ذلك العواقب القانونية التي ستقع على أولياء أمور أي قاصرين متورطين.