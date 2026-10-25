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وسائل إعلام أمريكية: إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بالقرب من جامعة فلوريدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام أمريكية: إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بالقرب من جامعة فلوريدا

الشرطة الأمريكيةالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكيةالشرطة الأمريكية
القسم الخارجي

قال مسؤولون إن إطلاق نار بالقرب من ملعب جامعي في تالاهاسي بولاية فلوريدا أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح ناجمة عن طلقات نارية ليلة السبت.

قال قائد شرطة تالاهاسي، لورانس ريفيل، للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من مساء السبت، إن من بين الضحايا ستة قاصرين بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

بالإضافة إلى المصابين بالرصاص، أصيبت جدة أحد الضحايا أثناء فرارها من مكان الحادث بالقرب من ملعب براغ التذكاري التابع لجامعة فلوريدا إيه آند إم.

أحد المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة أما الثمانية الآخرون فحالتهم مستقرة. 

وأوضح ريفيل أن أحد الضحايا كان طالباً في جامعة فلوريدا الزراعية والميكانيكية.

قال قائد الشرطة للصحفيين إن إطلاق النار ربما نتج عن مشادة بين شخصين أو ثلاثة أشخاص، وأن وحدة الجرائم العنيفة التابعة للقسم ستتولى قيادة التحقيق الجاري.

وقع إطلاق النار بعد ساعات قليلة من مباراة كرة القدم التي أقيمت على أرض الملعب، حيث فاز فريق أركانساس-باين بلاف غولدن لايونز على فريق فلوريدا إيه آند إم راتلرز بنتيجة 31-28. 

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالمباراة.

إصابة 11 شخص جامعة فلوريدا إطلاق نار ملعب جامعي في تالاهاسي ولاية فلوريدا الشرطة الأمريكية

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