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بسبب إعصار إيسياس.. إعلان حالة الطوارئ الصحية في فلوريدا وألاباما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب إعصار إيسياس.. إعلان حالة الطوارئ الصحية في فلوريدا وألاباما

إعصار ايسياس
إعصار ايسياس
إلهام عبد العزيز

أعلن مسؤولون أمريكيون وجود حالة طوارئ صحية عامة في ولايتي فلوريدا وألاباما، نتيجة إعصار إيسياس.

إعلان حالة الطوارئ 

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية حالة الطوارئ الصحية العامة في الولايتين، يوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ فيهما الأسبوع الماضي.

ويساعد إعلان الطوارئ الصحية العامة على تجاوز الإجراءات البيروقراطية، بما يضمن استمرار عمل المرافق الصحية أثناء الكوارث وبعدها.

وعلى وجه التحديد، يسمح الإعلان بمنح إعفاءات مؤقتة من بعض المتطلبات الصحية وتعديلها.

ويهدف ذلك إلى تمكين مراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية الأمريكية (CMS) من دعم مقدمي الخدمات الصحية ومورديها الذين يقدمون الرعاية للمستفيدين من برامج الرعاية الطبية «ميديكير»، والمساعدات الطبية «ميديكيد»، وبرنامج التأمين الصحي للأطفال (CHIP)، في المناطق المشمولة بإعلان الطوارئ.

وقال شون كوفمان، نائب مساعد وزير الاستعداد والاستجابة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن احتياجات الرعاية الصحية تصبح ملحة وشخصية عندما تعوق العواصف قدرة الأشخاص على الحصول على العلاج.

وأضاف: أريد أن يعرف المتضررون من إعصار إيسياس أننا هنا لمساعدتهم. وقد عملت فرقنا الاتحادية جنبًا إلى جنب مع الشركاء على مستوى الولايات والمناطق المحلية لفهم احتياجات المجتمعات ودعم الخدمات الصحية التي يعتمدون عليها.

وتسمح الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية للمسؤولين الصحيين الاتحاديين بتعليق تطبيق بعض القواعد مؤقتًا، ما يسهل على المستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها من مقدمي الخدمات الصحية مواصلة علاج المرضى رغم الاضطرابات الناجمة عن العاصفة.

كما تمنح المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية مرونة أكبر في التعامل مع الأضرار التي قد تلحق بالمباني، أو تعذر وصول الموظفين إلى أماكن عملهم، أو الحاجة إلى نقل المرضى، أو اضطراب العمليات الصحية المعتادة بسبب الإعصار.

إعصار ايسياس الولايات المتحدة الأمريكية ولاية فلوريدا إعلان حالة الطوارئ

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