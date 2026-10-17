الرئيس اللبناني: وفد عسكري يشارك في اجتماع فلوريدا 20 أكتوبر.. وبيروت تطالب بتمديد مهمة اليونيفيل

أكد الرئيس اللبناني، أن وفد بلاده العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المقرر عقده في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم 20 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع إعلان بيروت رغبتها في تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» واستمرارها خلال عام 2027.



وشدد الرئيس اللبناني، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل، على أهمية استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان، مرحبًا بأي صيغة تضمن بقاء هذا الوجود وتحول دون حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.



وتعكس التصريحات المطروحة تمسك لبنان باستمرار دور الأمم المتحدة في الجنوب، في ظل الحاجة إلى وجود آلية دولية تسهم في متابعة الأوضاع الميدانية والحفاظ على الاستقرار، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية والعسكرية المرتبطة بالملف اللبناني.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تقترب فيه مهمة اليونيفيل من نهايتها، إذ ينتهي تفويضها الحالي في 31 ديسمبر 2026، وفقًا للأمم المتحدة، وسط مناقشات بشأن الترتيبات التي يمكن أن تضمن استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انسحاب القوة.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، ترحيب بيروت بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ضمن صيغة تساعد الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة وتطبيق القرار الدولي 1701.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع العسكري المرتقب في فلوريدا على الملفات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، في إطار المساعي الأمريكية لمتابعة الترتيبات الميدانية، فيما تسعى بيروت إلى ضمان استمرار الدعم الدولي ومنع حدوث فراغ أمني في المنطقة الحدودية.