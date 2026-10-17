القيادة المركزية الأمريكية: 97% من السفن نجحت في محاولتها عبور مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 97% من السفن التي سعت إلى عبور مضيق هرمز تمكنت من ذلك بنجاح دون أن تصيبها مقذوفات إيرانية، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة.

وأضافت القيادة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكينز، أن الغالبية العظمى من الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن في مضيق هرمز لم تنجح، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي ساعد في توفير الحماية المنسقة لآلاف السفن التي عبرت المضيق بأمان.

وأكد هوكينز أن هجمات الحرس الثوري الإيراني على البحارة المدنيين الذين يعبرون ممرا مائيا دوليا غير مبررة، ولم تحقق هدف إغلاق المضيق، الذي لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور.

جاءت تصريحات هوكينز بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة الحاويات "جي إف إس برايد"، التي ترفع علم سنغافورة وتملكها شركة قبرصية، تعرضت لمقذوف إيراني في مضيق هرمز يوم الأربعاء، ثم غرقت أثناء قطرها إلى الشاطئ بسبب حريق اندلع على متنها.