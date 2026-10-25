تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ضيفًا على غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027.

وتحظى مباراة الكلاسيكو باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في حسم المواجهة لصالحهما، خاصة مع المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في أولى مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم، من أجل تقليص الفارق مع برشلونة، ومواصلة المنافسة على لقب الليجا، إذ تمثل المباراة فرصة مهمة للفريق الملكي لاستعادة توازنه في سباق القمة والاقتراب من الصدارة.

موقف برشلونة وريال مدريد في جدول الترتيب

يدخل برشلونة المواجهة بأفضلية واضحة على مستوى النتائج، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع السابقة بالمسابقة، ليجمع 27 نقطة ويتربع على قمة جدول الترتيب، متقدمًا على منافسيه في بداية قوية للموسم.

في المقابل، يمتلك ريال مدريد 21 نقطة يحتل بها المركز الثالث، ويأمل في استغلال مواجهة الغريم التقليدي لتحقيق انتصار ثمين يعزز موقفه في جدول الترتيب، ويمنحه دفعة معنوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.

برشلونة يسعى للتعافي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

ويخوض برشلونة الكلاسيكو بعدما تعرض لهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الكتالوني في تجاوز آثار تلك الخسارة سريعًا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، للحفاظ على صدارته للدوري الإسباني ومصالحة جماهيره.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كوكوريا، دين هويسن، كوناتي، فالفيردي.

خط الوسط: كامافينجا، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، يان ديوماندي.

ويطمح ريال مدريد إلى الظهور بصورة قوية خلال المواجهة المرتقبة، مستفيدًا من قدرات لاعبيه الهجومية وخبراتهم في المباريات الكبرى، من أجل العودة بالنقاط الثلاث وإشعال المنافسة على صدارة الدوري الإسباني