وزير البترول: ارتفاع إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية والمبيعات إلى 1.54 مليار دولار

قال المهندس كريم بدوي، وزير الثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الذهب والفضة خلال عام 2024/2025 بلغ نحو 640 ألف أوقية، بزيادة 14% عن العام السابق، وبلغت قيمة المبيعات 1.54 مليار دولار، بزيادة قدرها 57%.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين في مجال التعدين.

وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات تعكس الطفرة التي يشهدها قطاع التعدين، وتؤكد نجاح السياسات الحكومية في تطوير منظومة التعدين وتحفيز الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر المعدنية.

وأضاف أن قطاع التعدين يشهد تحسنًا كبيرًا في أدائه، وهو ما سينعكس على مساهمته في الناتج المحلي وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق الإنتاج.