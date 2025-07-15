وزير البترول: إطلاق مشروع المسح الجوي الشامل لتحديد الفرص التعدينية في جميع أنحاء مصر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لإجراء مسح جوي شامل وتحليل صور الأقمار الصناعية يغطي كافة أنحاء الجمهورية، بهدف تحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية، وتحديد المناطق ذات الإمكانيات التعدينية الواعدة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء ، في افتتاح منتدى مصر للتعدين، أن المشروع يمثل خطوة مفصلية لتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين، ويعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار بدوي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة النظام التعديني في مصر، بما يدعم خطط الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين والموارد الطبيعية.