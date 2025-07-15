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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برتوكول بين الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة لتطوير أداء الشركات

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية
ولاء عبد الكريم

وقعت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة برئاسة الدكتورة دعاء سليمة لتأهيل وتطوير ٣٠٠ شركة من أعضاء الغرفة وتأهيل ٣٠٠ شركة أخري لتصدير منتجاتها للأسواق العالمية .

شارك في مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والمهندس كمال الدسوقي عضو مجلس ادارة الاتحاد و من أعضاء مجلس ادارة الغرفة الهندسية كل من المهندس حمادة داوود والمهندس عمرو ابو فريخة  والمهندس طارق عابدين والاستاذة شيماء عليبة ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين و من رؤساء الشعب  كل من المهندس بهاء العادلي و المهندس ناجي يوسف ومن مركز تحديث الصناعة نسرين رفعت ممثل المركز في تنفيذ المشروع ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية .

ووجه محمد المهندس التحية و التقدير لمجلس ادارة الغرفة الذي وافق على اعتماد ١٠ ملايين جنيه لتقديم باقة من الخدمات للأعضاء منها تطوير وتأهيل الشركات و أثني على دور لجنة الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالغرفة الهندسية برئاسة المهندس إشرف الفخراني و اشراف المهندس عمرو أبو فريخة عضو  مجلس ادارة الغرفة و الذين كان لهم عظيم الأثر في خروج برنامج التدريب و التأهيل للنور .

من جانبه كشف المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة انه قد تم تشكيل لجنة دائمة لتحديد عدد الدورات وبرنامج كل دورة و اختيار ممثلي الجامعات و الجهات المعنية التي ستشارك في برامج التأهيل والتدريب للشركات .

وأضاف أن مدة برنامج تأهيل و تطوير الشركات ستكون ٣ سنوات ويمكن لجميع الشركات الأعضاء بالغرفة التواصل مع الجهاز الإداري في الغرفة للتسجيل و الاشتراك في الدورات التي تستهدفها كل شركة .

وقالت الدكتورة دعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة نحن جزء لا ننفصل عن الغرف الهندسية والمجالس التصديرية و سعداء بالتعاون مع الغرفة و الثقة الغالية في مركز تحديث الصناعية مؤكدة على وجود فريق عمل مميز  يعمل على اخراج نشئ جديد من الجيل الثاني والثالث من المصنعين .

وأضافت نحن نأمل في تكرار تجربتنا في كل الغرف الصناعية و أعلنت عن تدشين موقع إلكتروني للصناعات الهندسية والكيماوية لتعميق الصناعة وخلق نوع من التشابك بين المصنعين و المساهمة في تنظيم المعارض السلبية التي تولي الوزارة بقيادة الفريق كامل الوزير .

من جانبه قال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ان ما يتم تحصيله من رسوم واشتراكات الاعضاء يتم ردها في تقديم خدمات لهم وهذا هو الهدف الأصيل الذي قامت بتنفيذه غرفة الصناعات الهندسية .

وأكد أن مركز تحديث الصناعة كان في الماضي الكل يرى انه مجرد خزن او صناديق و لكن تحول الان إلى بيت خبرة على اعلى مستوى لتقديم خدمات التأهيل والتدريب و التطوير للصناعات المختلفة

وأضاف: ننتظر ان نرى ثمار الشراكة بين  الغرفة الهندسية ومركز تحديث الصناعة وتعميم هذه التجربة على باقي الغرف الصناعية الأخرى.

وأوضح المهندس عمرو أبو فريحة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية أن هذا المشروع هو ثمار مجهود ٤ سنوات و نحن نعمل من الان على الاحتفال بتخريج أول دفعة .

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة بيت خبرة يضاهي اي بيت خبرة عالمي و نحن نستطيع تطوير أعضاءنا من خلال انفسنا .

من جانبه أوضح المهندس أيمن الفخراني رئيس لجنة الصناعات الصغيرة و المتوسطة ان فكرة المشروع بدأت مع رئيس الغرفة محمد المهندس منذ فترة وكنا نبحث عن التطوير و توفير قدرة على المنافسة للشركات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تواصلنا مع عدد من الجهات ووجدنا الفرصة جيدة للتعاون مع مركز تحديث الصناعة لما يمثله من بيت خبرة متميز .

وطالب بضرورة التوعية بأهمية مشروع تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة و لابد من تشجيع من لديهم خبرة و يحتاجون إلى رفع الكفاءة.

محمد المهندس دعاء سليمة لأسواق العالمية

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