انخفضت بالمزرعة.. لماذا لم يشعر المواطن بهبوط أسعار الدواجن بالأسواق؟

على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير بالمزارع حيث هبط سعر الكيلو أكثر من 20 جنيهًا فمنذ أسابيع قليلة وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 90 جنيهًا ، ولكن حاليا تراجع سعر الكيلو ل 65 جنيهًا، إلا أن المواطن البسيط لم يشعر بكل هذا الانخفاض بالأسواق.

ليرصد موقع "صدي البلد" أهم الأسباب خلال التقرير التالي..





أسباب انخفاض أسعار الدواجن

فى البداية ، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن، حيث أن تراجع القوة الشرائية سبب رئيسي فى تراجع الأسعار ، كما أن لحوم العيد مازالت متواجدة بالبيوت المصرية لذا قل الاقبال على شراء الدواجن .



وأضاف " الزيني" خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار النواحى المرضية والأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

اختلاف أسعار الدواجن

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " وجود اختلاف كبير بين سعر بيع الدواجن في المزرعة وبيعها للمستهلك، حوالى ٢٥ جنيهًا بسبب التجار والحلقات الوسيطة .

وكشف الزينى عن الحل لبيع الدواجن بسعر منخفض ومرضي للمستهلك والمربي هو بيعها مجمدة أو مبردة، ومنع التداول الجزئي للدواجن الحية بشكل تدريجي مثل جميع الدول الأخري .





وأكد الزيني أن هناك حوالي 350 طن مخالفات دواجن من دم وأحشاء وريش، تجوب القاهرة يوميًا يمكن الاستفادة منها من خلال ذبحها بالمجازر وإنتاج علف للأسماك منها.





وتابع قائلا:" لدينا مجازر على مستوى عالى تكفي لذبح أكثر من ٢ مليون فرخة يوميا وبالتالى يكون الذبح مضمون وفى نفس الوقت الاستفادة من المخلفات"

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 64 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 6 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 107 جنيهًا بعدما كان سعرها 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

