الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الثلاثاء"، قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا في وقت لاحق من اليوم، التي قد توفّر مؤشرات إضافية حول اتجاه معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3363.22 دولاراً للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3372.60 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن «الذهب أثبت في السابق أنه ملاذ مفضل في أوقات تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتحرك الحالي نحو مستوى 3350 دولاراً يعكس تكرار هذا النمط»، بحسب رويترز.

وأضاف: «مع ذلك، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود قيمة الدولار خلقا بيئة غير مواتية.. وإذا أراد الذهب تحقيق مزيد من المكاسب والتقدّم نحو مستوى 3400 دولار، فقد يتطلب ذلك تراجعاً في الدولار أو في العوائد، في غياب أحداث جيوسياسية كبيرة».

تهديدات الرسوم الجمركية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدّد السبت الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس، بعد فشل المفاوضات التجارية مع الشريكين الرئيسيين في التوصّل إلى اتفاقين.

ويتجه تركيز الأسواق حالياً إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو، والمقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش اليوم.

ويتوقّع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7%، مقارنة بـ2.4% في مايو.

كما يُتوقع أن يسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً إلى 3%، من 2.8% في الشهر السابق.

وعاد ترامب أمس الإثنين لانتقاد جيروم باول، رئيس الفدرالي، قائلاً إن معدلات الفائدة يجب أن تكون عند 1% أو أقل.

وتُظهر التوقعات في الأسواق ترجيحاً لخفض الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يتم أول خفض في سبتمبر.

ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، ويستفيد عادة من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتسجّل 38.24 دولاراً للأونصة، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2011 أمس الإثنين. كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1194.52 دولاراً.

وقال ووترر: «تستفيد الفضة من مخاوف مرتبطة بالعرض وتنامي الطلب الصناعي. ومع صعود الذهب خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، اتجه المستثمرون إلى البحث عن فرص في أصول أخرى، وكانت الفضة من المعادن التي استفادت من هذا التحوّل».