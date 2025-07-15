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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

خضراوات وفاكهة
خضراوات وفاكهة
ولاء عبد الكريم

شهدت الأسواق المحلية اليوم، الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفواكه، وذلك بالتزامن مع وفرة المعروض واستقرار حركة التداول داخل الأسواق المركزية، وعلى رأسها سوق العبور وسوق أكتوبر.

وأكد تجار الخضراوات أن الأسعار تشهد توازنًا حاليًا نتيجة انتظام عمليات التوريد من المزارع، إلى جانب انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ما ساعد في الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الفاقد أثناء النقل.

وفيما يلي متوسط أسعار أبرز أصناف الخضراوات في الأسواق اليوم:

الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو
البطاطس من 4.5 إلى 9.5 جنيه
البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات
البصل الأبيض من 9 إلى 13 جنيهًا
الكوسة من 5 إلى 12 جنيهًا
الباذنجان الأسود من 2.5 إلى 5.5 جنيه
الجزر من 3.5 إلى 5.5 جنيه
الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا
الخيار من 7 إلى 12 جنيهًا
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات

أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا مع بداية موسم الصيف، وجاءت كالتالي:

البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو
العنب الأحمر من 15 إلى 35 جنيهًا
العنب الأصفر من 15 إلى 25 جنيهًا
التفاح المحلي من 18 إلى 34 جنيهًا
التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه
الموز البلدي من 17 إلى 27 جنيهًا
الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا
الخوخ البلدي من 30 إلى 60 جنيهًا
البرقوق من 20 إلى 60 جنيهًا
المشمش من 60 إلى 80 جنيهًا
الكمثرى من 20 إلى 35 جنيهًا

وأشار عدد من التجار إلى أن الأسعار قد تشهد تغيرات طفيفة خلال الأيام المقبلة، مع تغير حجم المعروض أو تأثر المحاصيل بالعوامل الجوية، فيما توقع البعض تراجعًا محدودًا في بعض الأصناف مع وفرة الإنتاج المحلي خلال النصف الأول من يوليو.

وتُعد هذه الفترة من العام من أكثر المواسم التي تستقر فيها أسعار الخضر والفاكهة نسبيًا، نظرًا لذروة الإنتاج الصيفي الذي يسهم في تغطية الطلب المحلي بمستويات مرضية.

الخضروات والفواكه سوق العبور سوق أكتوبر

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