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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات النظافة في سفاجا ترفع 85 طنًا من المخلفات.. تعرف على المناطق المستهدفة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة، أسفرت عن إزالة 85 طنًا من التراكمات، ضمن تحركات ميدانية لتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

7 مناطق ضمن حملات النظافة

استهدفت فرق العمل التابعة للوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالتعاون مع شركة النظافة، عددًا من المناطق الحيوية والسكنية، شملت منطقة الكيلو 1، وامتداد شارع سفاجا – قنا، والأشغال العسكرية، وسفاجا البلد، وشارع الكورنيش، وسور الإذاعة والتليفزيون، وحي الهدى.

وتنوعت الأعمال بين رفع المخلفات المتراكمة، وتفريغ حاويات القمامة، وتنفيذ أعمال الكنس وتسوية المناطق المستهدفة، بما يساعد على الحد من تراكم النفايات وتحسين الحالة العامة للشوارع.

توجيهات باستمرار الحملات الميدانية

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة أعمال النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف جهود النظافة بمختلف أنحاء سفاجا، بالتنسيق مع شركة النظافة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة جمع المخلفات من المناطق السكنية ورفع كفاءة الخدمات.

وتستهدف الحملات الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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