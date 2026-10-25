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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب شكاوى المواطنين خلال جولته في «بسيون».. محافظ الغربية يُوجّه بتكثيف الرقابة على المخابز وتحرير 12 محضرًا.. صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

عقب رصد شكاوى المواطنين خلال جولته الميدانية بمركز بسيون، وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة، والتأكد من جودة الخبز والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت حملة تموينية بقرية صالحجر عن تحرير 12 محضرًا، شملت 7 محاضر لمخالفات تموينية، من بينها نقص وزن الرغيف بمقدار 15 جرامًا، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، فضلًا عن 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتأتي الحملة في إطار التعامل مع شكاوى الأهالي التي طُرحت خلال الجولة، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان جودة الخبز المدعم وحماية حقوق المواطنين.

أخبار محافظ الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات تموينية مخابز ردع مخالفين

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