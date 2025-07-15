البترول: اتفاقيات تاريخية مع كبرى شركات الذهب.. وبرلمان مصر يصادق على نموذج استغلال جديد

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وقعت اتفاقيات غير مسبوقة مع كبرى الشركات العالمية لتطوير قطاع الذهب والمعادن، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت نموذجًا جديدًا لاتفاقيات الاستغلال يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق توازنًا اقتصاديًا بين الدولة والشركاء.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2025، والذي عُقد اليوم الثلاثاء ، بحضور ممثلين عن كبريات شركات التعدين العالمية، ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين، تحت شعار "تسريع الاستكشافات التجارية والاكتشافات المعدنية".

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الجديد جاء بعد مفاوضات مكثفة استمرت قرابة عام، حيث تم التوصل لصيغة نهائية للاتفاق خلال اجتماع مع شركتي باريك جولد وأنجلو جولد أشانتي في لندن، وتم التوقيع عليه مبدئيًا في أبريل، ثم حصل على موافقة وزارة المالية، مجلس الدولة، مجلس الوزراء، واللجان البرلمانية المختصة، وصولًا إلى الموافقة النهائية في جلسة مجلس النواب بتاريخ 7 يوليو 2025.

وأوضح أن النموذج يواكب الاتفاقيات العالمية ويُعد أداة فعالة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد اليوم التوقيع على اتفاقية ترخيص مع "سنتامين سنترال" التابعة لأنجلو جولد، وإعلان اتفاق إطاري مع شركة "باريك جولد"، ما يؤكد الثقة العالمية في مناخ الاستثمار المصري.