وزير البترول: مدرسة جديدة للتعليم التعديني في مرسى علم بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن قرب افتتاح أول مدرسة متخصصة في التعدين بمدينة مرسى علم، بالتعاون مع شركة “أنجلو جولد أشانتي”، لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعدين.

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين الدوليين، تحت شعار "تسريع الاستكشافات التجارية والاكتشافات المعدنية".

وأكد الوزير أن هذه المدرسة تُعد الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين للعمل في مختلف أنشطة التعدين، موضحًا أن تطوير القدرات البشرية يحتل مكانة مركزية في رؤية الوزارة لتحديث القطاع.

وأضاف أن المدرسة تأتي ضمن سلسلة من برامج بناء القدرات، شملت التعاون مع غرف التجارة الأمريكية والكندية، وتنظيم بعثات تدريبية في الصين واليابان وتنزانيا، وتدريب مختصين على تطبيق الأكواد الدولية مثل JORC.