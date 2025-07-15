البترول: آفاق جديدة لتوطين صناعات التعدين ورفع كفاءة العنصر البشري

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تمضي قدمًا نحو تعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية من خلال مشروعات كبرى في مجالات التصنيع، والتدريب، والتكنولوجيا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوطين صناعات التعدين ورفع كفاءة العنصر البشري.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة دولية واسعة، وركز على سبل تسريع الاستكشافات والاستثمارات في القطاع.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من توقيع عقود المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور باستثمارات 658 مليون دولار، وإطلاق مشروع لإنتاج مليون طن من الفوسفات المركز في السباعية بالتعاون مع السويدي كابيتال.

وأضاف أن نتائج الحفر في وادي العلاقي وأبو مروات كشفت عن تركيزات واعدة من الذهب والفضة، وأنه تم إطلاق مشروع مسح جوي كامل لمصر باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.

وفي مجال التدريب، أعلن الوزير قرب افتتاح أول مدرسة متخصصة في التعدين بمدينة مرسى علم بالتعاون مع شركة "أنجلو جولد أشانتي" ومؤسسة السويدي، مشيرًا إلى جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وتبني ممارسات التعدين الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة.