وزير البترول: نمو قياسي في إنتاج الذهب وإيرادات الثروة المعدنية تتضاعف بنسبة 131%

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين حقق نتائج إيجابية خلال عام 2024/2025، تضمنت زيادات ملحوظة في إنتاج الذهب والخامات وتضاعف الإيرادات، مما يعكس نجاح جهود التطوير والاستثمار في القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت شعار "تسريع الاستكشافات التجارية والاكتشافات المعدنية"، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وأوضح الوزير أن إنتاج الذهب والفضة بلغ نحو 640 ألف أوقية بزيادة 14%، محققًا مبيعات بنحو 1.54 مليار دولار بزيادة 57%، كما بلغ إنتاج الخامات 26 مليون طن بزيادة 39%، وبلغت قيمة الصادرات 52.5 مليون دولار، بينما بلغت إيرادات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة 131%.

كما أشار إلى طرح مزايدة عامة لاستكشاف الرمال البيضاء والكاولين في الصحراء الشرقية، حيث جذبت 20 شركة، معظمها من القطاع الخاص، مما يعكس الثقة في السياسات الاستثمارية. وتم كذلك الانتهاء من مرحلتين من بوابة مصر للتعدين الرقمية، والتي تُعد منصة رئيسية لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.

