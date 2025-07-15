نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة طريفة ومؤثرة للفنان الكوميدي الراحل علي الكسار، كشف فيها عن سر دخوله مستشفى الأمراض العقلية بالخطأ، بعد واقعة طريفة حدثت له مع خروف العيد.





وروى الكسار الواقعة خلال لقاء إذاعي قديم، حيث حاول إنقاذ الخروف بعد شربه “الجاز”، فتوجه به إلى المستشفى، لكن المفارقة أنه وجد نفسه في مستشفى المجانين.





وتوفي الفنان الكبير عام 1957 عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان البروستاتا، وسط حالة من الفقر والإهمال، رغم ما قدمه من أعمال خالدة في تاريخ السينما والمسرح المصري.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.