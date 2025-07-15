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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التربية والتعليم يتفقد مواقع إنشائية لعدد من المدارس الجديدة بالمرج..صور

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

قام  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع المخصصة لإنشاء مدارس جديدة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة ، وذلك بهدف إنهاء نظام الفترتين بداية من العام الدراسي المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات الطلابية العالية وانهاء نظام الفترتين ببعض المناطق

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والأستاذ أيمن الفخرانى مدير إدارة المرج التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الإدارة التعليمية بالمرج.

وفى مستهل جولته، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتفقد آخر مستجدات الموقع الانشائي لمدرسة في منطقة المرج لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في المنطقة المحيطة، مؤكدًا خلال الجولة على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ثم توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتفقد مبنى الإدارة التعليمية للوقوف على مراحل نقل العاملين بها إلى مبنى آخر جديد تم الانتهاء من إنشائه والذي يستوعب عدد ٤٤٦ موظف.

ثم عقب ذلك توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتفقد استغلال الفراغات فى مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع المشتركة للمرحلة الإعدادية والثانوية والتى تضم عدد ١٦ فصلًا.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف مدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات والتى تضم عدد ٢٥ فصلًا،  للوقوف على التوسعات التى تم إنشاؤها والعمل على تقليل الفترات المسائية بمدارس المرج، موجهًا بالفصول المتحركة واستغلال الفراغات، وعدم المساس بمعامل العلوم والمكتبة.

وفى ختام جولته، تفقد الوزير مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، حيث استعرض خطوات تقليل الكثافات فى الفصول لـ٤٥ طالبًا العام الدراسي الماضي، كما تفقد مدرسة الأندلس تحت الإنشاء موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات فى منتصف شهر أغسطس الحالى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منطقة المرج تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومن ثم فإن إنشاء مدارس جديدة بها يمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الوزارة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددا على أن الوزارة تستهدف إنهاء نظام الفترتين وفق الآليات المتاحة والجهود المبذولة للتوسع في أعداد المدارس بالمنطقة، كما أكد على أن هذه الخطوات تمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بالمنطقة.

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