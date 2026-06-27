تغطية رياضية| مصر وHستراليا .. تفاصيل المباراة القادمة وموعدها

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية رياضية خاصة، أشارت خلالها إلى نجاح منتخب مصر في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2026؛ بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 32، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

https://www.youtube.com/shorts/i9VUR7Ef3LE

وكشفت مذيعة صدى البلد أن منتخب مصر أنهى منافسات دور المجموعات بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب إيران، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، وقدم الفراعنة أداءً متوازنًا خلال اللقاء، ليحصدوا نقطة ثمينة ضمنت لهم الاستمرار في البطولة، بعدما حافظوا على وصافة المجموعة والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مرحلة المجموعات، حيث نجح في جمع عدد مميز من النقاط، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل 32 منتخبًا في المونديال، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية.

https://www.youtube.com/shorts/i9VUR7Ef3LE