بعد 32 ساعة .. إنقاذ طفل عمره 18 يوما من تحت أنقاض زلزال فنزويلا

وثقت مقاطع فيديو انتشال فرق الإنقاذ في فنزويلا رضيعاً يبلغ من العمر 18 يوماً حياً من تحت أنقاض منزله المدمر، بعد مرور 32 ساعة على الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مؤخراً، و ذلك تضحيات بطولية للأمهات خلال الكارثة.

و تم تسليم الطفل إلى الأب، حيث ظهر و هو يقبل جبينه ويرفع وجهه بنظرة من الراحة والامتنان. وبحسب وكالة فرانس برس، تم إنقاذ الطفل دون أن يصاب بأذى بعد أن ظل محاصرًا تحت الأنقاض لمدة 32 ساعة، كما تم إنقاذ والدته أيضًا بعد ساعة.

و من جانبه، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، يوم الجمعة، عن وفاة ما لا يقل عن 920 شخصًا جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا يوم الأربعاء.



وأضاف أن 3360 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح، وأن 172 شخصًا على الأقل ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع قائلاً إن الهزات الأرضية أثرت على 383 مبنى على الأقل، و13 مستشفى، و25 مركزًا تجاريًا، و1002 منشأة أخرى.

وأكد رودريجيز مجددًا أن لا جوايرا، المنطقة الأكثر تضررًا، تخضع لحراسة عسكرية كاملة، وحثّ الجمهور على عدم السفر إليها.