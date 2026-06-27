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بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»

التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
التقنيات «مزدوجة الاستخدام»

أبرمت المفوضية الأوروبية ووزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، إلى جانب حكومتي فرنسا وفنلندا، اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى توسيع القدرات الصناعية في مجال الدفاع والتقنيات مزدوجة الاستخدام (التي تُستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية معاً).

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن هذه الاتفاقيات جرى توقيعها على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا" المنعقد في مدينة جدانسك البولندية، وتوفر ضمانات ومنح تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 343 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأدوات المالية الجديدة في حشد استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون يورو، لتوجيهها نحو إنتاج الطائرات المُسيرة وأنظمة مكافحة المُسيرات والمركبات الأرضية غير المأهولة، بالإضافة إلى قطاعات الطيران وتقنيات الملاحة والاتصالات المتقدمة، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية .

وأكدت الوزارة أن هذه الاستثمارات لن تقتصر على تمويل منتجات دفاعية فردية، بل تستهدف دعم وتطوير المنظومة التكنولوجية المتكاملة للدفاع الحديث.

وكانت المفوضية الأوروبية ووزارة الدفاع الأوكرانية قد أطلقتا في وقت سابق تعاونا مشتركا للاستثمار في التقنيات المبتكرة والنوعية، ونصت تلك الاتفاقية على تفعيل برنامج مالي شامل بقيمة 161 مليون يورو.

أوروبا أوكرانيا التقنيات مزدوجة الاستخدام

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