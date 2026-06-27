زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان

أفاد مصدر في دائرة رصد الزلازل التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي.

وقال المصدر: "وقع زلزال بقوة 5 ريختر في طاجيكستان في الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات في ولاية بدخشان بأفغانستان، على بعد 285 كيلومترا من خوروج".

وذكر المصدر أن قوة الزلزال في خوروج، المركز الإداري لمنطقة غورنو-باداخشان ذاتية الحكم في طاجيكستان، بلغت 4-5 درجات، وفي دوشانبه وكولياب 4 درجات، وفي خجند 3 درجات.

وبحسب لجنة حالات الطوارئ الوطنية، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو ضحايا أو إصابات نتيجة الزلزال.



في وقت سابق، نوه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة في أفغانستان. كما أفاد مركز رصد الزلازل التابع لوزارة الطوارئ في أوزبكستان بوقوع هزات أرضية في منطقة سورخاندريا.