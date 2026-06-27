استشهاد جندي إماراتي أثناء أداء مهمة تدريبية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، استشهاد الجندي أول عيسى غلوم البلوشي أثناء أدائه مهمة تدريبية داخل الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجندي أول عيسى غلوم البلوشي استشهد خلال تنفيذ مهمة تدريبية، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الحادث.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويأتي هذا الإعلان في إطار البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الدفاع بشأن منتسبي القوات المسلحة، تأكيداً على تقديرها لتضحيات أفرادها الذين يؤدون واجبهم الوطني في مختلف المهام والواجبات العسكرية.