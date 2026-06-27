اليونان تسجل حرائق غابات وسط البلاد والسلطات تطلق إنذار الطوارئ

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أصدرت السلطات اليونانية، اليوم السبت، تحذيرا عاجلا عبر خط الطوارئ، لسكان المناطق القريبة من حريق الغابات الذي اندلع في منطقة "بيوتيا" بوسط البلاد.

وحثت السلطات اليونانية، السكان، على توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وانتظار توجيهات الجهات المختصة.

وشب الحريق بالقرب من قرية "أجيوس فاسيليوس"، وهي تجمع سكني ساحلي يقع على الشاطئ الشمالي الشرقي لخليج كورنث.

من جانبها، دفعت إدارة الإطفاء اليونانية بـ51 رجل إطفاء مدعومين بـ17 سيارة ومعدات إطفاء، بالإضافة إلى فرقتين راجلتين من وحدة مكافحة كوارث الحرائق، كما شاركت في عمليات الإخماد طائرتان مخصصتان لقذف المياه ومروحيتان.

وعززت السلطات المحلية الدعم بإرسال صهاريج مياه إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع تمددها.