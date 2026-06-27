الجيش اللبناني: لن نسمح بأي إخلال بالأمن في بيروت أو أي منطقة أخرى

أكد الجيش اللبناني أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو تهديد للاستقرار في العاصمة بيروت أو في أي منطقة أخرى من البلاد، مشدداً على أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ إجراءاتها الميدانية للحفاظ على الأمن والنظام العام.

وأوضح الجيش، في بيان، أن قواته تتابع التطورات على الأرض بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الانجرار وراء أي أعمال من شأنها تعكير السلم الأهلي أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وجاءت تصريحات قيادة الجيش في أعقاب احتجاجات شهدتها بيروت وعدد من المناطق اللبنانية رفضاً للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، تخللتها عمليات قطع طرق وإشعال إطارات، ما استدعى انتشاراً مكثفاً للوحدات العسكرية وقوى الأمن لضمان حرية التنقل ومنع توسع أعمال الشغب.

وأكد الجيش أن المؤسسة العسكرية ستواصل أداء واجباتها الوطنية بحزم وحيادية، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول زعزعة الأمن أو إثارة الفوضى، مع التشديد على حماية حق المواطنين في التعبير السلمي ضمن الأطر القانونية.