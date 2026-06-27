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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للأسبوع الثالث.. موجة حر تاريخية في سويسرا ودرجات الحرارة تتجاوز 38.8 درجة مئوية

سويسرا
سويسرا
القسم الخارجي

دخلت سويسرا أسبوعها الثالث على التوالي تحت تأثير موجة حر غير مسبوقة، في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى رفع مستويات التحذير في عدد من المناطق، بينما حذر خبراء الأرصاد والمناخ من أن الظاهرة تعكس تصاعد تأثيرات التغير المناخي في أوروبا. 

وأكد المكتب الفيدرالي السويسري للأرصاد الجوية والمناخ (MeteoSwiss) أن البلاد شهدت أرقاماً قياسية جديدة خلال الأيام الأخيرة، مع تجاوز درجات الحرارة المسجلة في يونيو كل الأرقام التاريخية السابقة في عدد من محطات الرصد.

وسجلت محطة بازل-بينينغن شمالي البلاد 38.8 درجة مئوية، وهو أعلى معدل حرارة يُسجل في شهر يونيو في سويسرا، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجل قبل يوم واحد فقط عند 38 درجة مئوية، في سابقة تعكس استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة يوماً بعد آخر. 

وأوضح MeteoSwiss أن هذه القراءة تُعد أيضاً أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تاريخ المحطة منذ بدء القياسات عام 1897، ما يؤكد استثنائية موجة الحر الحالية.

ورفعت السلطات السويسرية مستوى الإنذار من موجات الحر إلى الدرجة الرابعة، وهي من أعلى درجات التحذير، في عدة مناطق من بينها محيط بحيرات نوشاتيل وبييل ومورتين، إضافة إلى أجزاء من كانتون فاليه ومنطقة بحيرة جنيف، مع توقع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام المقبلة قبل بدء تراجعها التدريجي مع نهاية الأسبوع. كما دعت السلطات السكان، خصوصاً كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه والحد من الأنشطة البدنية خلال ساعات الذروة.

وتأتي الموجة الحارة في إطار ظاهرة مناخية واسعة تضرب أوروبا، حيث سجّلت عدة دول درجات حرارة غير مسبوقة تجاوزت 40 درجة مئوية، وسط اضطرابات في النقل وإلغاء فعاليات جماهيرية وضغوط متزايدة على الأنظمة الصحية وشبكات الكهرباء.

 ويربط علماء المناخ هذه الظواهر بظاهرة الضغط الجوي المرتفع المعروفة باسم "أوميغا بلوك"، والتي تؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن فوق مناطق واسعة لفترات طويلة، فيما تؤكد الدراسات أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يزيد من تكرار وشدة موجات الحر في القارة الأوروبية.

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