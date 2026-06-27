القيادة المركزية الأمريكية: إيران استهدفت البحرين بمسيرات

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران شنت هجوماً بطائرات مسيرة استهدف البحرين، في تصعيد جديد يأتي عقب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد أهداف إيرانية.

وبحسب التقارير، تعرضت البحرين لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة، فيما شهد مضيق هرمز هجوماً منفصلاً استهدف سفينة، في خطوة يعتقد أنها رد إيراني على الغارات الأمريكية التي نفذت خلال الليل.

وأدانت البحرين الهجوم، مؤكدة أن الطائرات المسيرة الإيرانية شكلت "تهديداً صارخاً لأمن المواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار أو خسائر حتى الآن.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع تابعة لـ"الجيش الأمريكي في المنطقة"، دون أن يكشف عن المواقع التي تعرضت للهجوم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه هيئة بحرية متعددة الجنسيات، بإشراف البحرية الأمريكية، توسيع ممر الملاحة في مضيق هرمز للسماح بحركة السفن في الاتجاهين، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر مع طهران، وسط مخاوف من تهديدات جديدة لأمن الملاحة الدولية.