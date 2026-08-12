قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تكسر هدوءًا نسبيًا في غزة .. مقتل فلسطيني في أول قصف منذ أكثر من أسبوع
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوي الثلاثاء 25 أغسطس
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
الدوري الإسباني .. أول من سيُطبق تقنية «الكرة المتصلة»
جيش الاحتلال يعلن تصفية رئيس خلية بحماس في شمال قطاع غزة
موقف باكستاني مفاجئ.. إسلام آباد تفتح الباب أمام انضمام إيران إلى اتفاق مكة الدفاعي
طرابزون سبور يُواصل الارتفاع على وسائل التواصل بعد ضم محمد صلاح
محافظة الجيزة تتجاوب مع منصات التواصل.. رفع أطنان من «الرتش» والمخلفات بالأحياء
لص يُتلف كاميرات مُراقبة لمحاولة سرقة منزل بالإسكندرية
كريستيانو رونالدو يُواسي ميسي بعد وفاة والده: «عناق كبير لك ولأحبائك»
سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد
آخر تقرير رسمي لحادث الدواويس: 18 حالة وفاة و17 إصابة بالمستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتحدى ترامب: 75% من قدراتنا الصاروخية والمسيرة ما زالت جاهزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت إيران، الأربعاء، أن أكثر من 75% من قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة وجاهزة للعمل، رغم الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في تحد مباشر للرواية الأمريكية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمنظومة العسكرية الإيرانية.

وقال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون العملياتية، العميد علي رضا شيخ، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لم تكن بالفاعلية التي تتحدث عنها واشنطن، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من القدرات الصاروخية والمسيرة لا يزال قادرًا على العمل.

ووصف شيخ أسطول الطائرات المسيرة الإيراني بأنه «أصبح كابوسًا للعدو»، في رسالة تهدف إلى التأكيد على استمرار القدرات العسكرية الإيرانية رغم الضربات الأخيرة.

وتتعارض هذه التصريحات مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» خلال يوليو الماضي، إن معظم مصانع الطائرات المسيرة ومناطق إنتاج الصواريخ الإيرانية تعرضت للدمار.

وقدّر ترامب أن إيران لا تمتلك سوى نحو 21% إلى 22% من مخزونها الصاروخي السابق، مشيرًا إلى أن طهران لا تزال تملك بعض الصواريخ والطائرات المسيرة، لكن قدرتها العسكرية تراجعت بشكل كبير.

وتشير هذه التصريحات إلى فجوة واسعة بين التقييمين الإيراني والأمريكي، خاصة أن المسؤول الإيراني تحدث عن الصواريخ والطائرات المسيرة معًا، بينما ركز ترامب على حجم مخزون الصواريخ تحديدًا.

وفي السياق نفسه، قال محمد رضا نقدي، كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران قد تلجأ إلى إطالة أمد الحرب بهدف استنزاف القدرات الأمريكية وتحقيق ما وصفه بالردع.

وأكد نقدي أن إيران ترى أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية، زاعمًا أن الحرب كشفت عن ارتباك أمريكي وغياب استراتيجية واضحة.

في المقابل، يواصل ترامب التأكيد على أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، واصفًا الحصار المفروض على إيران بأنه «جدار من فولاذ»، ومعتبرًا أن طهران تعاني تراجعًا عسكريًا واقتصاديًا كبيرًا.

إيران الولايات المتحدة وإسرائيل الجيش الإيراني العميد علي رضا شيخ القدرات الصاروخية والمسيرة الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

بيزيرا

يعود إلى مصر .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن «بيزيرا»

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

الزمالك

يوم رياضي ساخن.. الزمالك يفوز وعبدالله السعيد يرحل وتريزيجيه فى السعودية وحمدى يجدد للوكرة

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

ترشيحاتنا

جامعة دمنهور

في اليوم العالمي للشباب.. جامعة دمنهور تؤكد دعمها الكامل لطاقات الشباب وقدراتهم

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي لدعم القطاع الصحي

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يوافق على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

بالصور

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

صدى البلد يحتفي بمراد مكرم.. أسرار وحكايات عن الفن والرياضة والأكل | صور

مراد مكرم
مراد مكرم
مراد مكرم

فيديو

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

المزيد