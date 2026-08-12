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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبور 14 سفينة فقط.. صحيفة أمريكية: ترامب يكذب بشأن السيطرة على مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

علقت صحيفة وول ستريت جورنال، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، قائلة إن قليل من السفن تستمع إلى تصريحاته.

الواقع يٌكذب تصريحات ترامب

 

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه رغم تصريحات الرئيس ترامب اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، لكن الواقع على أرض الواقع يُظهر صورة مختلفة.

14 سفينة عبرت المضيق.. 11 منها بموافقة إيرانية

وفقا للتقرير، أن بيانات تتبع السفن تُظهر أن 14 سفينة فقط عبرت يوم أمس الثلاثاء ممرًا مائيًا كان يشهد عبور أكثر من 130 سفينة يوميًا قبل الحرب، مشيرة إلى أن إحدى عشرة سفينة من هذه السفن سلكت الطريق الذي تُديره إيران، بينما صُنفت مسارات السفن الثلاث الأخرى بأنها غير محددة، دون تسجيل أي عبور عبر نظام فصل حركة المرور في المضيق. 

وكانت حركة الملاحة بطيئة طوال شهر يوليو، بمتوسط ​​26 عبورًا يوميًا، وفي يونيو، بمتوسط ​​33 عبورًا يوميًا، وذلك بسبب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن التي أدت إلى إجهاض اتفاق فتح المضيق.

"كبلر" ترصد عبور 8 سفن فقط 

أشارت تقديرات منفصلة صادرة في اليوم ذاته إلى أن شركة "كبلر" رصدت عبور ثماني سفن فقط، وهي أدنى حصيلة أسبوعية، مقابل متوسط بلغ 12 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، وسلكت سبع من هذه السفن المسار الإيراني، فيما غادرت ناقلة فحم واحدة فقط.

وفي السياق نفسه، أحصت مجموعة بورصة لندن LSEG 11 عملية عبور، بانخفاض عن 14 عملية في اليوم السابق.وبغض النظر عن تباين أرقام المصادر، تظل حركة الملاحة في المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الإغلاق في 28 فبراير، عندما كان يعبره ما بين 130 و140 سفينة يومياً.

في المقابل، ارتفع إجمالي الهجمات على السفن إلى 65 هجوماً، أسفرت عن مقتل 17 بحاراً وإصابة 35 آخرين، وذلك عقب تعرض سفينة الحاويات "فيلا نوفا" VELA NOVA لهجوم مؤكد قبالة سواحل باكستان في 11 أغسطس.

ترامب مضيق هرمز وول ستريت جورنال إيران أمريكا

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