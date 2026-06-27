اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن منطقتي "بشتيل البلد" و"بشتيل لعبة" بالكامل، وذلك اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، لمدة 6 ساعات متواصلة.

​وأوضحت الشركة أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

​أسباب قطع الخدمة

​وأرجعت الشركة سبب هذا الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة وتغيير المحابس بمحطة رفع بشتيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة رفع كفاءة التشغيل بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

​الإجراءات البديلة وتنبيهات المواطنين

​وأكدت الشركة على توفير سيارات محملة بمياه شرب نقية للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها مجاناً عبر الاتصال بـ الخط الساخن 125.

​وأهابت الشركة بجميع المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين ما يكفي للاستهلاك خلال الساعات الست المحددة لحين انتهاء الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

قبول دفعة جديدة بمدارس مياه الشرب

وكانت أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلاب في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2026-2027، ويشمل القبول المحافظات التالية: القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، وأسيوط.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقًا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 1/7/2026 حتى يوم 20/7/2026 وستجرى اختبارات للطلاب الأعلى مجموعًا من بين المتقدمين.

وأكد المهندس مصطفي الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناهج الفنية التخصصية لتواكب أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم الفني.

شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية:

1- الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2025-2026.

2- ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2026عن 18 عامًا.

3- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4- ألا يقل مجموع الطالب عن 92.85% في الإعدادية العامة، مع الأولوية للأعلى مجموعًا.

5-. قبول نسبة 5% من طلاب الإعدادية الأزهرية بكل مدرسة بمجموع 93% كحد أدنى للقبول وفقًا للمعادلة: مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 مقسوما علي المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

6- اجتياز الطالب 60% على الأقل في كل مادة من الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تُعقد في المدرسة.

7- اللياقة الطبية للطالب.

8- الالتزام بالتوزيع الجغرافي للمدارس كما يلي:

- مدرسة مسطرد: محافظات (القاهرة، القليوبية، مدن القناة).

- مدرسة الجيزة: محافظات (الجيزة وضواحيها، الفيوم).

- مدرسة بني سويف: محافظات (بني سويف وضواحيها، المنيا).

- مدرسة أسيوط: محافظات (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

- مدرسة البحيرة: محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط).

- مدرسة المنوفية: محافظات (المنوفية، الغربية، الشرقية).

- مدرسة الإسكندرية: محافظات (الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء).