شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

أعلن محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن حزمة تعديلات جديدة على الأوعية الادخارية للبنك، شملت رفع سعر العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية، إلى جانب إطلاق شهادة ادخارية جديدة ذات عائد متغير تلبي تطلعات عملاء القطاع المصرفي في تحقيق أعلى العوائد.

وتقرر بدء العمل بهذه التعديلات الجديدة وتطبيقها رسمياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026، على أن تكون متاحة للجمهور عبر جميع فروع البنك الأهلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كافة التطبيقات الإلكترونية وقنوات الخدمة الرقمية التابعة للبنك.

أولاً: تعديل العائد على الشهادات البلاتينية (3 سنوات)

وقرر البنك تعديل العائد على الشهادات البلاتينية القائمة ذات الأجل الـ 3 سنوات على النحو التالي:

العائد الشهري: تم رفع سعر الفائدة ليصبح 17.75% بدلاً من 17.25%.

العائد ربع السنوي: إضافة دورية صرف جديدة ومستحدثة تمنح العميل عائداً بنسبة 17.85% يصرف كل ثلاثة أشهر.

ثانياً: طرح شهادة متغيرة جديدة بعائد 19.50%

وفي خطوة استثمارية لافتة، أكد الأتربي أن البنك الأهلي بصدد طرح شهادة ادخارية جديدة ذات عائد متغير مدتها 3 سنوات، تمتاز بالمواصفات التالية:

دورية الصرف: يصرف العائد شهرياً.

قيمة العائد السنوي: تبلغ 19.50%.

آلية الاحتساب: يتم احتساب العائد بناءً على سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة (Cone) مضافاً إليه نسبة (+ 0.50%).

الحد الأدنى للأمان: وضع البنك حداً أدنى لضمان العائد لا يقل عن 17% طوال فترة الشهادة.

انتعاشة مرتقبة في طلب الشهادات

وتأتي هذه القرارات لتواكب التحركات المتسارعة في السوق المصرفية، وتوقع خبراء اقتصاد أن تشهد فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية إقبالاً كبيراً من المواطنين لربط مدخراتهم بالشهادات الجديدة بدءاً من صباح الأربعاء، للاستفادة من المزايا المالية ودوريات الصرف المرنة التي أتاحها البنك.

فتح باب التقديم في بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة عن فتح باب التقديم للخريجين الجدد الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية داخل واحدة من أعرق المؤسسات المصرفية في مصر. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الطموحة لاستقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها للعمل في مختلف الإدارات والتخصصات.

وأوضح البنك أن الفرص متاحة لخريجي أربع دفعات متتالية وهي: 2023، 2024، 2025، و2026، على أن يتم تحديد الوظائف المناسبة لكل متقدم بناءً على مؤهله الأكاديمي ونتائج التقييمات والاختبارات التي سيجريها البنك لضمان وضع الكوادر في أماكنها المناسبة.

شروط التقديم لوظائف بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة مجموعة من المعايير والشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

المؤهل الدراسي: الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، علوم الحاسب) أو أي تخصص ذي صلة.

سنة التخرج: أن يكون المتقدم من خريجي دفعات (2023 - 2024 - 2025 - 2026).

التقدير العام: الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن "جيد" أو ما يعادله.

الموقف من التجنيد: الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء نهائي منها (بالنسبة للذكور).

المهارات اللغوية: إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) بمستوى لا يقل عن "جيد جداً".

المهارات الشخصية: امتلاك مهارات تواصل قوية، والقدرة على العمل الجماعي، والتمتع بمهارات تحليلية ممتازة.