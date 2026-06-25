بنك القاهرة يعلن فتح باب التقديم لتوظيف الخريجين الجدد.. الشروط والمزايا

في خطوة تهدف إلى دعم الشباب وضخ دماء جديدة في عروق القطاع المصرفي، أعلن بنك القاهرة عن فتح باب التقديم للخريجين الجدد الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية داخل واحدة من أعرق المؤسسات المصرفية في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الطموحة لاستقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها للعمل في مختلف الإدارات والتخصصات.

وأوضح البنك أن الفرص متاحة لخريجي أربع دفعات متتالية وهي: 2023، 2024، 2025، و2026، على أن يتم تحديد الوظائف المناسبة لكل متقدم بناءً على مؤهله الأكاديمي ونتائج التقييمات والاختبارات التي سيجريها البنك لضمان وضع الكوادر في أماكنها المناسبة.

شروط التقديم لوظائف بنك القاهرة

وحدد بنك القاهرة مجموعة من المعايير والشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

المؤهل الدراسي: الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، علوم الحاسب) أو أي تخصص ذي صلة.

سنة التخرج: أن يكون المتقدم من خريجي دفعات (2023 - 2024 - 2025 - 2026).

التقدير العام: الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن "جيد" أو ما يعادله.

الموقف من التجنيد: الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء نهائي منها (بالنسبة للذكور).

المهارات اللغوية: إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) بمستوى لا يقل عن "جيد جداً".

المهارات الشخصية: امتلاك مهارات تواصل قوية، والقدرة على العمل الجماعي، والتمتع بمهارات تحليلية ممتازة.

المزايا المهنية للمقبولين

وأشار البنك إلى أن الكوادر التي سيقع عليها الاختيار ستتمتع بحزمة من المزايا المصرفية والمهنية الفريدة، ومن أبرزها:

التعيين المباشر في وظائف مبتدئة بمختلف قطاعات البنك الحيوية.

اكتساب خبرات عملية مكثفة داخل بيئة عمل مصرفية احترافية ومتطورة.

الاستفادة من برامج تدريب وتأهيل منظمة ومكثفة مصممة خصيصاً للموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم.

العمل في بيئة محفزة تدعم التعلم المستمر والتطور المهني.

توفير مسارات وظيفية واضحة تضمن الترقي والنمو المستقبلي.

رابط وطريقة التقديم الإلكتروني

وأتاح بنك القاهرة للراغبين في التقدم للوظائف المتاحة (ومن بينها وظيفة مدير تطوير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة) إمكانية التقديم بشكل إلكتروني سريع، وذلك من خلال الخطوات التالية: