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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تصل لـ 19.96%.. بنك مصر يرفع العائد على شهادة "القمة"

بنك مصر
بنك مصر
قسم الخدمات

في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز جاذبية العملة المحلية وتقديم خيارات استثمارية مرنة للمواطنين، أعلن "بنك مصر" عن حزمة قرارات استثمارية جديدة تشمل رفع أسعار الفائدة على أبرز أوعيته الادخارية، بالإضافة إلى طرح شهادات جديدة بعوائد قياسية غير مسبوقة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك.

​تعديل العائد على شهادة "القمة" الثلاثية

و​في مقدمة هذه القرارات، قرر البنك رفع العائد على شهادة "القمة" الثلاثية (ذات الأجل لثلاث سنوات) ليصل إلى 17.85% سنويًا، وهو ما يمثل خطوة هامة لتلبية تطلعات عملاء البنك الحاليين والجدد الراغبين في الحصول على ملاذ آمن ومستقر لمدخراتهم بمعدل عائد تنافسي.

بنك مصر 2026

​إطلاق شهادات جديدة بعوائد تقترب من 20%

​ولم تقتصر خطة البنك على تعديل الشهادات القائمة فحسب؛ بل تضمن البيان الرسمي إطلاق شهادات ادخارية جديدة كليًا تتيح للعملاء الحصول على عائد سنوي يصل إلى 19.96%، وهو ما يعد من أعلى مستويات الفائدة المطروحة في السوق المصرفي حاليًا، لجذب شريحة أوسع من السيولة النقدية.

​أبعاد القرار وتأثيره على السوق

و​تأتي هذه التحركات المتسارعة من بنك مصر — كأحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد — بالتزامن مع توجهات السياسة النقدية العامة للسيطرة على معدلات التضخم وتوفير بدائل استثمارية ذات عائد مجزٍ يحمي القيمة الشرائية لمدخرات الأفراد.

​ومن المتوقع أن تشهد فروع البنك إقبالًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه العوائد المرتفعة، سواء عبر ربط شهادات جديدة أو تجديد الشهادات المستحقة.

بنك مصر

"بنك مصر" يعلن عن وظائف شاغرة

وكان أعلن بنك مصر السبت، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة لعام 2026. 

وتستهدف هذه الوظائف الشباب من حديثي التخرج والحاصلين على المؤهلات العليا المناسبة، للعمل ضمن التخصصات التقنية للبنك، وتوفير فرص مميزة للحصول على دخل ثابت ومستقبل مهني مرموق.

​وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على منصة التوظيف العالمية "لينكد إن" (LinkedIn)، أن الوظائف المطروحة تتركز تحديداً في مجال هندسة البرمجيات، للعمل داخل فروع البنك ومقاره في منطقة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن الفرص متاحة لخريجي كليات التجارة (أو ما يعادلها)، بالإضافة إلى خريجي الكليات والتخصصات ذات الصلة بالجانب التقني والتكنولوجي.

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

​المهام والمسؤوليات الوظيفية

​يتولى المقبولون في هذه الوظائف حزمة من المسؤوليات التقنية الحيوية التي تدعم البنية الرقمية للبنك، وأبرزها:

​تطوير الأنظمة: كتابة واختبار الأكواد البرمجية لضمان جودة التطبيقات والأنظمة المطورة.

​الدعم الفني: التنسيق المشترك مع فرق تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات الفنية أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل.

​الابتكار الرقمي: تصميم وتنفيذ حلول تقنية مبتكرة تلبي وتدعم أهداف المؤسسة الطموحة.

فتح حساب بنك مصر

​مواكبة التكنولوجيا: استخدام أحدث تقنيات تطوير البرمجيات لإنتاج حلول برمجية فعالة وعالية الجودة.

​العمل الجماعي: التعاون المستمر مع فرق العمل المختلفة لتطوير المنتجات وتحسين تجربة المستخدم (User Experience).

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