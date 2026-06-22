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3050 دولارًا أمريكيًا.. غدا استقبال أولوية التخصيص لـ أراضي بيت الوطن 2026
للمصريين بالخارج.. تفاصيل طرح وحجز أراضي بيت الوطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للمصريين بالخارج.. تفاصيل طرح وحجز أراضي بيت الوطن

بيت الوطن
بيت الوطن
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن استقبال التحويلات البنكية التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص للمرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين العاملين بالخارج.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتلبية طلبات أبنائها في المغترب، وتوفير فرص استثمارية وسكنية آمنة ومميزة تربطهم بالوطن. 

أراضى بيت الوطن

وتشمل هذه المرحلة طرح 4543 قطعة أرض سكنية مميزة وموزعة على 22 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية. 

خريطة المدن المتاحة بالطرح الجديد

وتتوزع قطع الأراضي المطروحة على حزمة واسعة من المدن العمرانية الجديدة لتلبي كافة الرغبات، ومن أبرزها: 

  • القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والشروق، وبدر. 
  • العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وسفنكس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان. 
  • مدن الصعيد والمدن الأخرى مثل: المنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة. 

قواعد وضوابط الحجز وأولوية التخصيص

وأوضحت كراسة الشروط والبيانات الرسمية المنظمة للمشروع مجموعة من الضوابط الأساسية للتقدم، وهي كالتالي: 

بيت الوطن
  • مبلغ جدية الحجز التنشيطي: يشترط للحصول على أولوية التخصيص تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولاراً أمريكياً. 
  • الشروط العامة: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً (مع السماح بالحجز للقاصر تحت ولاية ولي الأمر). 
  • الالتزام بكود الحجز: شددت الوزارة على ضرورة إدراج "كود الحجز" بدقة في رسالة التحويل البنكي، مع كتابة اسم المتقدم الأصلي ورقم الـ IBAN للتحويلات الواردة، حيث لن يتم اعتماد أي تحويل تنشيطي يفتقر لكود الحجز الصحيح. 
  • الغرض من الأرض: يحظر تماماً استعمال البناء المقام على الأرض لغير الغرض السكني، وفي حال المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض. 
مخطط لمشروع بيت الوطن باكتوبر

أنظمة السداد المتاحة (بالدولار الأمريكي)

وأتاحت وزارة الإسكان نظامين مرنين للسداد لتسهيل الإجراءات المالية على المتقدمين:

  • النظام الأول (قصير الأجل):

سداد 25% من قيمة الأرض كمقدم حجز، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي (75%) على 3 سنوات متساوية، محملة بالفوائد البنكية المعلنة وقت الاستحقاق. 

  • النظام الثاني (طويل الأجل):

يتيح تثبيت سعر الأرض بالدولار وقت الطرح، مع سداد 25% كمقدم حجز، وتقسيط باقي الثمن على 7 سنوات بأقساط سنوية متساوية وعائد ثابت يبلغ 4.75% سنوياً. 

بيت الوطن

ويتم استحقاق القسط السنوي الأول خلال شهر من التاريخ الفعلي لاستلام قطعة الأرض وفقاً للمواعيد والجداول الزمنية المعتمدة للتسليم من قِبل جهاز المدينة المختص. 

خطوات التقديم والاستعلام

ويتم التقديم إلكترونياً بالكامل عبر المنصة الرسمية المخصصة للمشروع تحت رعاية وزارة الاتصالات: 

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية - بوابة مشروع بيت الوطن. 
  2. تسجيل البيانات الشخصية، ورفع المستندات المطلوبة، وإصدار "كود الحجز" الخاص بقطعة الأرض المستهدفة. 
  3. إتمام التحويل البنكي من الخارج بالدولار الأمريكي مع تدوين البيانات بدقة لإدراج الطلب فوراً ضمن لجان مراجعة التخصيص. 
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