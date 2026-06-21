وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل

في خطوة لدعم الكفاءات الشابة وإتاحة فرص واعدة للالتحاق بالقطاع المصرفي، أعلن بنك مصر أمس، السبت، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة لعام 2026.

وتستهدف هذه الوظائف الشباب من حديثي التخرج والحاصلين على المؤهلات العليا المناسبة، للعمل ضمن التخصصات التقنية للبنك، وتوفير فرص مميزة للحصول على دخل ثابت ومستقبل مهني مرموق.

​وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على منصة التوظيف العالمية "لينكد إن" (LinkedIn)، أن الوظائف المطروحة تتركز تحديداً في مجال هندسة البرمجيات، للعمل داخل فروع البنك ومقاره في منطقة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن الفرص متاحة لخريجي كليات التجارة (أو ما يعادلها)، بالإضافة إلى خريجي الكليات والتخصصات ذات الصلة بالجانب التقني والتكنولوجي.

​المهام والمسؤوليات الوظيفية

و​يتولى المقبولون في هذه الوظائف حزمة من المسؤوليات التقنية الحيوية التي تدعم البنية الرقمية للبنك، وأبرزها:

​تطوير الأنظمة: كتابة واختبار الأكواد البرمجية لضمان جودة التطبيقات والأنظمة المطورة.

​الدعم الفني: التنسيق المشترك مع فرق تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات الفنية أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل.

​الابتكار الرقمي: تصميم وتنفيذ حلول تقنية مبتكرة تلبي وتدعم أهداف المؤسسة الطموحة.

​مواكبة التكنولوجيا: استخدام أحدث تقنيات تطوير البرمجيات لإنتاج حلول برمجية فعالة وعالية الجودة.

​العمل الجماعي: التعاون المستمر مع فرق العمل المختلفة لتطوير المنتجات وتحسين تجربة المستخدم (User Experience).

​شروط التقديم والمهارات المطلوبة

و​حدد بنك مصر مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجاءت كالتالي:

الخبرة والمؤهل: الحصول على بكالوريوس علوم الحاسب أو تخصصات ذات صلة (ويفضل السجل الدراسي المتميز).

أن يكون المتقدم حديث التخرج أو يمتلك خبرة لا تزيد عن عامين.

اللغات البرمجية: إجادة لغات البرمجة المعتمدة على JVM مثل (Java 8+) و (Kotlin).

الأطر والأنظمة: خبرة عملية في استخدام إطار العمل (Spring Boot).

معرفة بتصميم وتأمين واستخدام خدمات (RESTful API).

فهم جيد لبناء وتطوير أنظمة المايكروسيرفس (Microservices).

أدوات التطوير: خبرة في أدوات البناء والتكامل المستمر مثل: Maven, Gradle, Jenkins, و Azure Pipelines.

الممارسات الحديثة: الإلمام بممارسات هندسة البرمجيات الحديثة كإعادة هيكلة الأكواد، أنماط التصميم، التطوير الموجه بالاختبار، وأمن التطبيقات.

رابط وطريقة التقديم

و​أشار البنك إلى أن التقديم يجري بطريقة إلكترونية كاملة تيسيراً على المتقدمين؛ حيث يمكن للراغبين في اقتناص هذه الفرص التوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لـ "بنك مصر" عبر منصة “لينكد إن”.

وعقب ذلك ينم الإطلاع على كامل التفاصيل الفنية، ومن ثم إرسال السيرة الذاتية (CV)، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل مباشر أولاً بأول من خلال الحساب الشخصي للمتقدم على المنصة.

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