قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي
النواب يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز
محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات
العربية كانت على سرعة 140 كيلو.. دفاع هدير ضحية حادث سيارة القهوة يكشف تطورات مثيرة
أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى
مدبولي: مصر سوق جاذب ولدينا رغبة كبيرة لتنفيذ مشروعات استمثارية وعقارية
وزير الخارجية: نسعى لدفع التعاون الاقتصادي مع باكستان واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل

بنك مصر
بنك مصر
قسم الخدمات

في خطوة لدعم الكفاءات الشابة وإتاحة فرص واعدة للالتحاق بالقطاع المصرفي، أعلن بنك مصر أمس، السبت، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة لعام 2026. 

وتستهدف هذه الوظائف الشباب من حديثي التخرج والحاصلين على المؤهلات العليا المناسبة، للعمل ضمن التخصصات التقنية للبنك، وتوفير فرص مميزة للحصول على دخل ثابت ومستقبل مهني مرموق.

بنك مصر 2026

​وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على منصة التوظيف العالمية "لينكد إن" (LinkedIn)، أن الوظائف المطروحة تتركز تحديداً في مجال هندسة البرمجيات، للعمل داخل فروع البنك ومقاره في منطقة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن الفرص متاحة لخريجي كليات التجارة (أو ما يعادلها)، بالإضافة إلى خريجي الكليات والتخصصات ذات الصلة بالجانب التقني والتكنولوجي.

​المهام والمسؤوليات الوظيفية

و​يتولى المقبولون في هذه الوظائف حزمة من المسؤوليات التقنية الحيوية التي تدعم البنية الرقمية للبنك، وأبرزها:

تطوير الأنظمة: كتابة واختبار الأكواد البرمجية لضمان جودة التطبيقات والأنظمة المطورة.

الدعم الفني: التنسيق المشترك مع فرق تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات الفنية أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل.

الابتكار الرقمي: تصميم وتنفيذ حلول تقنية مبتكرة تلبي وتدعم أهداف المؤسسة الطموحة.

مواكبة التكنولوجيا: استخدام أحدث تقنيات تطوير البرمجيات لإنتاج حلول برمجية فعالة وعالية الجودة.

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

العمل الجماعي: التعاون المستمر مع فرق العمل المختلفة لتطوير المنتجات وتحسين تجربة المستخدم (User Experience).

​شروط التقديم والمهارات المطلوبة

و​حدد بنك مصر مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجاءت كالتالي:

  • الخبرة والمؤهل: الحصول على بكالوريوس علوم الحاسب أو تخصصات ذات صلة (ويفضل السجل الدراسي المتميز).
  • أن يكون المتقدم حديث التخرج أو يمتلك خبرة لا تزيد عن عامين.
  • اللغات البرمجية: إجادة لغات البرمجة المعتمدة على JVM مثل (Java 8+) و (Kotlin).
  • الأطر والأنظمة: خبرة عملية في استخدام إطار العمل (Spring Boot).
  • معرفة بتصميم وتأمين واستخدام خدمات (RESTful API).
  • فهم جيد لبناء وتطوير أنظمة المايكروسيرفس (Microservices).
  • أدوات التطوير: خبرة في أدوات البناء والتكامل المستمر مثل: Maven, Gradle, Jenkins, و Azure Pipelines.
بنك مصر
  • الممارسات الحديثة: الإلمام بممارسات هندسة البرمجيات الحديثة كإعادة هيكلة الأكواد، أنماط التصميم، التطوير الموجه بالاختبار، وأمن التطبيقات.

رابط وطريقة التقديم

و​أشار البنك إلى أن التقديم يجري بطريقة إلكترونية كاملة تيسيراً على المتقدمين؛ حيث يمكن للراغبين في اقتناص هذه الفرص التوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لـ "بنك مصر" عبر منصة “لينكد إن”.

وعقب ذلك ينم الإطلاع على كامل التفاصيل الفنية، ومن ثم إرسال السيرة الذاتية (CV)، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل مباشر أولاً بأول من خلال الحساب الشخصي للمتقدم على المنصة.

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر 2026

وأصبحت شهادات الادخار واحدة من أكثر الوسائل الاستثمارية التي يقبل عليها المصريون خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، ما دفع الكثير من العملاء إلى مقارنة العوائد المتاحة واختيار الشهادات الأنسب لاحتياجاتهم سواء للحصول على دخل شهري ثابت أو تحقيق أعلى عائد ممكن على المدى الطويل.

بنك مصر

ويطرح بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مختلفة تناسب شرائح متعددة من العملاء، وتأتي بعض الشهادات بعوائد مرتفعة جعلتها تتصدر اهتمامات الباحثين عن الاستثمار الآمن.

بنك مصر وظائف بنك مصر وظائف خالية وظائف بنوك تقديم وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

نطق الشهادتين..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم إسبوزيتو أثناء أداء الصلاة

نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

بالصور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد