قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف: تخريج دفعة «الإمام حسن العطار» يجسد رؤية الدولة لبناء الإنسان
الرئيس السيسي: الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم أولويات الدولة بالمرحلة الحالية
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

منظومة جديدة.. كيفية استخراج أوراق السجلات التجارية من مكاتب البريد

السجل التجاري
السجل التجاري
قسم الخدمات

في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري.

إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025.

وزارة التموين

 وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، بما يعزز الثقة في المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري ويرفع من مستويات الحماية ضد التزوير والتلاعب.

 ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالاً سلسًا وفعالاً إلى النظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.

 وتُمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم لأول مرة توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاعتمادية.

السجل التجاري

 وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري:

  • خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
  • خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري.
  • خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري.
  • خدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.

 وتُعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد، خطوة مهمة نحو تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى والمناطق النائية، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتقليل أعباء الانتقال، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

 وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة، حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس (A4) بوزن 90 جرام ومطبوع على الوجهين، ومزود بعلامات وعناصر تأمينية متعددة تشمل شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وشعار الجمهورية مطبوعًا بحبر ذهبي ثابت، بالإضافة إلى تصميم جيلوشي (Guilloché) مؤمن يتضمن طباعة ميكروية لعبارة “جهاز تنمية التجارة الداخلية” ضمن إطار تأميني متكامل.

السجل التجاري المطور

 كما تحتوي الوثائق حبرًا سريًا يظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية يحمل عبارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، إلى جانب أختام تأمينية خاصة بعناصر حماية متقدمة تظهر تحت أشعة (UV)، بما يوفر مستويات عالية من الحماية ويجعل تقليد المحررات أو تزويرها أمرًا بالغ الصعوبة.

 ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق العديد من المزايا، من أبرزها:

  • تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري ومحرراته الرسمية.
  • توحيد شكل ومحتوى المحررات الصادرة من جميع منافذ الخدمة.
  • تعزيز الثقة في مستندات السجل التجاري ورفع مستويات التأمين والحماية.
  • الحد من مخاطر التزوير والتلاعب بالمحررات الرسمية.
  • التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات والوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
  • تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءة التشغيل.
  • تحسين إتاحة الخدمات وتسريع إجراءات الحصول عليها.
  • دعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية.
  • تحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
استخراج السجل التجاري

ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير خدمات السجل التجاري، وتجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وأمانًا واعتمادية، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات العامة والتحول الرقمي.

السجل التجاري البريد التموين جهاز التجارة الداخلية مكاتب البريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

ترشيحاتنا

«هدير رحلت وهي تعد فنجان قهوة».. تفاصيل مأساة فتاة عربية المشروبات بحدائق الأهراموالشهود تكشف مفاجآت جديدة

عقوبات صادمة.. قانون الطفل يغير مصير المتورطين في حادث فتاة سيارة القهوة

هيئة المحكمة

شكوك في علاقة غير شرعية تنتهي بجريمة مروعة.. إحالة موظف للمفتي بعد قتله شخصًا والتمثيل بجثته في قنا

استعدادات المحافظات لامتحانات الثانوية العامة

المحافظات تضع اللمسات النهائية.. استعدادات مكثفة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا

بالصور

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد