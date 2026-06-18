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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مش لازم كاش.. 7 طرق لشراء تذاكر السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

في إطار خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاعات النقل وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة عدة بدائل متطورة للحصول على تذاكر السفر على جميع الخطوط، إلى جانب تنويع وسائل الدفع الإلكترونية والنقدية. 

وتأتي هذه الخطوات تيسيرًا على المواطنين ولمواجهة التكدس والازدحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

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و​رصدت الهيئة 7 طرق رئيسية يمكن للمسافرين من خلالها حجز تذاكرهم بكل سهولة، بالإضافة إلى مسارات الدفع المتنوعة المتاحة للجمهور.

​أولاً: 7 طرق متنوعة لحجز تذاكر القطارات

​توفر الهيئة للمسافرين خيارات متعددة تناسب جميع الفئات، سواء عبر التوجه المباشر أو الحلول الرقمية "عن بُعد":

شبابيك التذاكر التقليدية: المنتشرة في جميع محطات الهيئة على مستوى الجمهورية

الموقع الإلكتروني الرسمي: يمكن الحجز مباشرة عبر الرابط المخصص من الهيئة

تطبيق الهاتف المحمول: عبر التطبيق الرسمي (Egyptian National Railways) المتاح على المتاجر الإلكترونية (Play Store وApp Store)

ماكينات الحجز الذاتي (TVM): المتواجدة في بعض المحطات الرئيسية لتمكين الراكب من حجز تذكرته بنفسه

قطارات السكة الحديد

مكاتب المدينة: وتشمل 34 مكتبًا منتشرًا خارج محطات السكك الحديدية في مختلف المحافظات

الخدمة الصوتية الفورية: لحجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الاتصال بالرقم المختصر (1661 من المحمول) أو الرقم (09000661 من أي خط أرضي)، وذلك قبل موعد قيام القطار بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى ساعة واحدة من التحرك.

شركات التحصيل الإلكتروني (وكلاء البيع): من خلال شبكة واسعة تضم 15 شركة متعاقدة مع الهيئة، وهي: ​(فوري - خالص - الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - مصاري - أموال - موجة - سمارت باي - وقتي).

​ثانياً: منظومة دفع مرنة (نقدي وإلكتروني)

و​تيسيرًا على الركاب، أتاحت الهيئة خيارات دفع متعددة تتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي:

  • شبابيك ومكاتب المحطات الرئيسية الدفع النقدي + الدفع الإلكتروني بكروت الكريديت والخصم المباشر (Visa & Mastercard).
  • الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول الدفع الإلكتروني الحصري عبر بطاقات Visa & Mastercard.
قطارات السكة الحديد
  • وكلاء البيع وشركات التحصيل الدفع نقداً أو إلكترونياً من خلال الماكينات التابعة للتجار المتعاقدين.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال هذه الحزمة من التسهيلات، أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات الممكنة، مستندة إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا، مما أحدث نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات.

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